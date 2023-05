La alcaldesa en funciones de Barcelona y candidata de BComú, Ada Colau, ha descartado "completamente" ir en ninguna lista electoral para las elecciones generales del 23-J: "Estoy comprometida en conseguir un gobierno progresista en Barcelona".

Colau ha asegurado que "todo mi compromiso está centrado y focalizado" en mantener las conversaciones que sean necesarias con el partido socialista y con Esquerra Republicana "para conseguir un gobierno de izquierdas en Barcelona".

En este sentido, ha explicado que las negociaciones "justo han comenzado" y que son los equipos de los respectivos partidos -BComú, PSC y ERC- los que están trabajando. Por tanto, ha dicho, "seré muy discreta, y que tengamos éxito".

Tampoco ha querido entrar a valorar posibles combinaciones de gobiernos y alcaldes que se le han planteado, como por ejemplo que una renuncia de Jaume Collboni como candidato a alcalde pueda facilitar el pacto con ERC: "No estamos hablando de ninguna hipótesis, ni que Collboni renuncie ni nada. Yo no planteo ninguna fórmula concreta, lo más importante es que salga un gobierno progresista", ha aseverado.

La alcaldesa en funciones ha argumentado que las izquierdas suman actualmente 24 concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, tres escaños más que la mayoría absoluta, que es de 21. Por tanto, según Colau, un gobierno progresista "sería la mayoría más amplia, más fuerte, más estable, y responde más al sentir mayoritario y a las necesidades de la ciudad para seguir con la transformación y las políticas progresistas".

Por ello, y en referencia a la hipótesis de que pudiera formar parte de la candidatura de Sumar, Ada Colau ha reiterado que descarta "completamente ir en ninguna lista del Congreso de los diputados". Eso no quita, ha dicho, que estará "disponible para ayudar en todo lo que pueda -como he hecho siempre- y además estoy convencida de que Yolanda Díaz es la mejor candidata para ser la nueva presidenta de España."

"Lo conseguí hace cuatro años"

La alcaldesa en funciones se ha mostrado esperanzada en que los equipos negociadores puedan avanzar y ha afirmado que "no descarto conseguir el gobierno progresista en Barcelona, de hecho lo conseguí hace 4 años, y también era muy difícil", ha recordado.

Según Colau, es su obligación intentarlo porque "me debo a la ciudadanía, no solo a los que nos han dado su apoyo, sino a todos los que me paran por la calle para pedirme por favor que no abandonemos y formemos un gobierno progresista".

Preguntada sobre el recuento definitivo de votos este viernes y la posibilidad de que BComú haga el sorpaso al PSC y Ada Colau adelante a Jaume Collboni y pase a ser la segunda candidata más votada en Barcelona, la alcaldesa en funciones no ha querido entrar a valorar futuribles y dejado claro que "lo que no cambiará en ningún caso es que las fuerzas progresistas sumamos 24 regidores".

Colau ha añadido que "el señor Trias ha quedado primero en número de votos pero solo con 11 concejales. Insisto en que el resultado es que esta es una ciudad progresista y yo trabajaré en cuerpo y alma para que haya un gobierno progresista", ha zanjado.