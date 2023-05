Xavier Trias reivindica su victoria y espera que Ada Colau "no vuelva a hacer cosas extrañas"

El candidato a alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha pedido esta mañana a Ada Colau que “no haga cosas extrañas”. En referencia a los intentos de la alcaldesa de formar un gobierno tripartito de izquierdas en el Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias ha comentado que “la alcaldesa está acostumbrada a hacer cosas milagrosas. Espero que no tenga el atrevimiento de hacer cosas tan extrañas como la del Valls. Tiene que haber aprendido que esto no funciona”.

El alcaldable de Junts Per Catalunya ha concluido que Colau “tendría que reconocer que he ganado yo, como yo hice en su día, y buscar en qué cosas en el futuro podemos colaborar”, y ha advertido que “querer ser alcalde yendo a la contra a toda costa, es un error. Cuando pierdes, has perdido”.

El líder de la candidatura Trias Per Barcelona, ganadora de las elecciones en Barcelona el pasado domingo, ha realizado estas declaraciones antes de celebrar la primera reunión del futuro grupo municipal en el Ajuntament de Barcelona. Antes, los diez regidores electos de la candidatura junto con Xavier Trias, se han fotografiado ante la fachada del Ajuntament en la Plaza Sant Jaume.

Sobre las posibilidades de salir elegido alcalde, Trias confía en que su victoria el pasado domingo sea un hecho definitivo. Con cierta precaución, ha comentado que “después del recuento oficial, Trias Per Barcelona se mantendrá como primera fuerza de manera clara”. El candidato ha asegurado que hablará “con todos, con todos los que tengan posibilidades de gobernar la ciudad. Creo que yo seré el alcalde, con más o menos apoyo y después tendremos el trabajo de hacer un gobierno que sea estable y pueda hacer las cosas bien para la ciudad”.

En estos momentos, Xavier Trias ya ha hablado con todos, “con unos telefónicamente, más largo o más breve”. Ha concretado que con Ernest Maragall “nos sentamos y estuvimos un rato hablando. Fue una toma de posición”. Trias ha asegurado que “después tendremos reuniones más interesantes para ver qué es lo que hacemos”. El alcaldable de Junts ha indicado que ha encontrado una “actitud positiva” en todos.

Sin embargo, Xavier Trias también se ha mostrado muy realista, y ha expuesto que “tengo 11 regidores, y esto exige buscar acuerdos y estabilidad. Y de entrada no será facilísimo”. Además, ha matizado que se siente “encargado de hacer este trabajo, de ser el alcalde, pero entendiendo muy bien cuáles han sido los resultados”.

Unidad del independentismo

Sobre si la propuesta de unidad del independentismo que han realizado los líderes de ERC y Junts, Pere Aragonès y Jordi Turull, y que propone fomentar los acuerdo en los ayuntamiento para que haya gobiernos independentistas, Trias no ha querido posicionarse y ha manifestado que se siente “incapaz de analizar si la propuesta me beneficia o no. Yo hago lo que me toca a mi”. Finalmente, ha zanjado la cuestión asegurando que “lo que yo tenía que hacer, ya empecé a hacerlo cuando creé una candidatura que unía a mucha gente”.

Sobre la propuesta unitaria en sí, también se ha mostrado cauto y ha recordado que “se ha de ver si es posible o no es posible”, para acabar señalando que “yo no me tengo que meter en terrenos que no me corresponden. Yo lo que tengo que buscar es la máxima unidad en el Ajuntament de Barcelona”. Trias también ha indicado que el adelanto de las elecciones generales “lo complica todo, pero me niego a hacer predicciones”.