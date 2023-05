Taylor Lautner, de 'Crepúsculo', responde a las críticas sobre su físico a los 31 años

Taylor Lautner, más conocido como Jacob Black por su papel protagonista en la saga de Crepúsculo, ha publicado esta semana un vídeo en su cuenta de Instagram denunciando algunos comentarios recibidos en relación a su aspecto físico y el de su mujer, Taylor -con la que comparte nombre y apellido tras su boda-.

En una publicación reciente de Instagram de la pareja para su podcast sobre salud mental "The Squeeze" el modelo y actor de 31 años recibió varias críticas a su apariencia física y ofensas por su supuesto "mal envejecimiento", que decidió hacer públicas frente a todos sus seguidores en redes sociales explicando las graves consecuencias de estos comentarios en la salud mental de las personas, incluida la suya.

Comentarios negativos de la publicación de Taylor Lautner Instagram

Algunos de los comentarios son: "maldita sea, se ve como una mierda", "parece tan mediocre ahora, qué ha pasado", "el trasplante de pelo le queda muy bien", "no envejeció bien, Dios Mío"... entre otros.

Lautner ha respondido en defensa de la salud mental y ha explicado que se siente muy contento consigo mismo en la actualidad, no obstante, ha expresado que si hubiese recibido esos mensajes quizás unos años antes, éstos le hubiesen causado graves complejos y problemas psicológicos.

Asimismo, ha manifestado que ambos tratan de llevar una vida saludable y que se sienten felices con su estilo de vida, pero el actor cree necesario compartir estos comentarios y ha recalcado que "si otorgas valor a lo que los demás opinan de ti", entonces sufrirás las consecuencias de estos comentadores, no obstante "si pones tu valor en ti, sabiendo quién eres, lo que te gusta" podrás verlo desde el lugar que él propone, es decir, desde un punto en el que lo que opinen los demás no le hace cuestionarse quién es; y aunque reconoce que éstos le han causado algo de mella, ha concluido recordando a sus seguidores la importancia de escoger "dónde pones tu valor en la vida", si en ti mismo o en lo que opinen los demás.

"Sólo sed agradables los unos con los otros, no es tan difícil"

El vídeo concluye con la frase "just be nice to each other, it´s not so difficult", sólo sed agradables los unos con los otros, no es tan difícil. Una clara defensa del bienestar emocional, psicológico y social, las claves de la salud mental.