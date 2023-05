Aramís Fuster presume de haber provocado el final de 'Sálvame': "Me ha costado, no ha sido fácil"

La ocultista y vidente Aramís Fuster ha sorprendido esta semana a los telespectadores al asegurar que ella ha sido la causante de la cancelación de Sálvame de la parrilla televisiva de Telecinco. "Sí. Completamente, sí. Presumo", ha dicho Fuster, muy orgullosa de ello, en una entrevista en el programa La gran contradicció de 8tv.

Cuando la presentadora Marta Polo le preguntó si ella estaba detrás del final de Sálvame, Aramís Fuster ha sido contundente al afirmar que sí, y ha explicado que ha estado vinculada al programa de Telecinco desde sus inicios. "Hice el primer Sálvame, que era la versión golfa de esos años. Hace ya 14", ha recordado la vidente.

"E hice el primer Sálvame de tarde y fíjate tú si yo he ido varias veces al programa. Ahora bien, me han faltado también mucho el respeto. Yo dije: '¿sí? Vale, callo, transijo y cobro'. Porque sí, he cobrado millonadas de Sálvame", ha admitido Fuster.

Sin embargo, con el paso del tiempo todo cambió, la vidente se hartó y dijo "se acabó" y, según su relato, echó una maldición al programa conducido por Jorge Javier Vázquez.

Su mal de ojo surtió efecto, según la vidente, catorce años después. "Me ha costado acabar con Sálvame, no te pienses que ha sido fácil", ha dicho a la presentadora al mencionar que había metido al programa en su 'libro negro'.

"Muy rápido tu libro negro tampoco es, porque te ha llevado 14 años poder acabar con Sálvame", le replicó entonces Marta Polo.

"No, no, pero es que a ver. Yo no los metí en el libro negro el primer día. Esto se lo han ido ganando a pulso", ha zanjado Aramís Fuster.