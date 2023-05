Tamara Gorro no está dispuesta a volver a enamorarse. Al menos, por un tiempo. La propia empresaria ha contado que, tras su ruptura definitiva con Ezequiel Garay prefiere centrarse en sus proyectos personales y en sus hijos, Shaila y Antonio. No tiene prisa en volver a ilusionarse.

En la fiesta que celebró Vanitatis por su 15.º aniversario, la influencer dijo que prefería disfrutar de la soltería: "No tengo tiempo para amoríos. Tengo ya muchos: a mi niña, a mi niño... Para nada, no quiero, y que no llegue el amor porque no va a llegar".

Gorro reconoce que "nunca se puede decir nunca", pero que, de momento, su "intención" no es iniciar una nueva relación. Con Garay atravesó dos años de amor, y su relación acabó de manera cordial tras romperse hasta en dos ocasiones. La valenciana tiene claras sus intenciones, aunque estas no tienen por qué coincidir con las de su exmarido.

"Todo lo que le pase a Ezequiel, todo lo que le haga feliz y todo lo que le haga bien a mí me va a hacer bien. Todo, todo", expresó, apuntando que, en el caso de que el deportista iniciara una nueva relación, trataría gestionarlo de la mejor forma posible.

"Internamente, lo gestionaré como lo tenga que gestionar porque, evidentemente, hay cosas que te pueden chocar", dijo. No obstante, es optimista: "Yo a Ezequiel le amo y él a mí me ama, y eso va a ser así creo que siempre, entonces todo lo que a él le hace feliz, a mí me hace feliz, es así".