Ana Obregón se planta: "Tras enterrar a mi único hijo, las críticas son cuchillos que me hacen cosquillas"

Ana Obregón está cansada de las críticas que recibe por el nacimiento de su nieta, Ana Sandra. Y es que aunque prefiere no entrar al trapo, haciendo oídos sordos cada vez que publica un post con la pequeña en Instagram, este viernes ha estallado.

La presentadora ha publicado un texto junto a una serie de fotografías con la hija de Álex Lequio en las que ambas aparecen tumbadas en la cama. "Este sería el selfie de mi vida si mi hijo estuviera aquí", ha avanzado Obregón en la publicación.

Ha sido entonces cuando ha decidido dirigirse a quienes rechazan su decisión de recibir a la bebé en Miami (EE UU) a través de la gestación subrogada (método que está prohibido en España). Según Obregón, esta era la última voluntad de su hijo, y se siente muy orgullosa de haber podido cumplirla.

"Momento con los dos amores de mi vida que algunas personas me querían robar, personas tóxicas con un gran problema, una mente cerrada y la boca demasiado abierta", se ha quejado la intérprete.

"Son pocas y sus palabras que lanzan como cuchillos me hacen cosquillas después de tener que enterrar a mi único hijo. Sin embargo, la mayoría, me lanzáis palabras llenas de empatía y amor que me llegan directas al corazón. Gracias", ha zanjado.