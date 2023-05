Así es Jandro: excolaborador de 'El Hormiguero', presentador de 'Mapi' y uno de los mejores magos del mundo

Jandro fue colaborador y guionista de El Hormiguero desde sus inicios en Cuatro hasta 2020, cuando decidió abandonar el espacio de Pablo Motos para dedicarse a otros proyectos.

En el programa de Antena 3 realizaba varias secciones como la de la magia, las cámaras ocultas con niños, los retos imposibles o los juegos interactivos, entre otros.

Jandro, en 'El hormiguero'. ANTENA 3

Tras pasar por programas como Camera Kids y 1, 2, 3... Hipnotízame, o montar la gira por teatros con su espectáculo de magia y humor Descabellado, el pasado verano se embarcó en un nuevo proyecto, Mapi.

En el formato de Televisión Española compartía protagonismo con una niña interactiva que manejaba desde su interior la actriz Carla Pulpón (protagonista de la obra infantil Cometa soy yo).

"Llevo 31 años en el mundo de la magia. Gracias a ella aprendí a vencer mi timidez, a hablar en público y a crear emociones en los espectadores. ¿Por qué el mismo truco hecho por dos magos puede pasar desapercibido en un caso y ser algo memorable en el otro? Por la presentación", explica.

"La magia me enseñó que lo importante no es el truco, sino el mago. Cómo haces, enfocas y ejecutas algo lo es todo. Es la base de la comunicación. Así que, para mí, en Mapi me era más fácil ser presentador que mago, porque fui había sido mago", admite.

Y añade que "si no hubiera empezado por la magia, creo que nunca hubiera sido presentador. Gracias a la magia aprendí a ponerme en la piel de los espectadores y es lo que hago siempre que comienzo un proyecto".

Mapi y Jandro, en 'Mapi'. RTVE

Hace historia en Las Vegas

La sección que más éxito tenía en El Hormiguero era la de la magia, y en esa disciplina, Jandro ha conseguido ser de los mejores del mundo gracias a sus triunfos en el Trofeo Fool Us de Penn & Teller en Las Vegas.

El mago se ha convertido en el único en ganarlo en cinco ocasiones, aparte de ser el único español que ha conseguido el trofeo más prestigioso en el mundo de la magia.

Para lograrlos, tuvo que divertir y engañar a los míticos cómicos y magos Penn and Teller, que actualmente son los magos residentes más longevos de Las Vegas y famosos por sus apariciones en El Show de David Letterman, Tonight Show o Saturday Night Live, entre otros.

Mientras sigue con su gira de magia por España, Jandro está a la espera de una segunda temproada de Mapi en RTVE y continúa preparando sus nuevos trucos en busca de su sexta victoria en Las Vegas.