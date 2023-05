John Cleese no eliminará la escena de Loretta en 'La vida de Brian': "Ni un solo medio británico llamó para comprobar si era cierto"

Este jueves, el actor británico, fundador de Monthy Python, John Cleese ha negado tener ninguna intención de que en una versión teatral de la película La vida de Brian se corte la escena de Loretta, en la que su compañero de reparto Eric Iddle pide que se le trate como una mujer y expresa su deseo de ser madre.

El cómico ha considerado en unos mensajes en su cuenta de Twitter un "ejemplo reciente de desinformación" la noticia que asegura que está dispuesto a aceptar esta modificación en el argumento debido a posibles críticas por parte de una audiencia contemporánea.

"Hace pocos días, hablé ante un público en afueras de Londres. Les dije que estaba adaptando La vida de Brian para convertirla en obra de teatro (No en un musical). Les dije que hace un año tuvimos una lectura de guion en Nueva York y que todos los actores, entre ellos varios ganadores del Tony, me recomendaron con insistencia cortar la escena de Loretta. Por supuesto no tengo intención de ello", ha zanjado Cleese.

Según su relato, alguien de la audiencia llamó a un periodista a quien informó erróneamente. "Increíblemente, ni un solo medio británico llamó para comprobar si era cierto", ha asegurado el fundador de Monthy Paython.

Cleese desmiente también que la canción Bright Side, que Brian entona cuando ya está crucificado, al final de la mítica película sobre un hombre al que confunden con Jesucristo, se vaya a cortar. "Es mentira por una muy buena razón. No queremos cabrear a Eric Iddle sobre su única contribución al guion".