Anabel Pantoja se defiende de las críticas por su actitud con la prensa: "No me tachen de diva, estoy más estrellada que la Osa mayor"

Anabel Pantoja se ha pronunciado este jueves sobre las críticas que ha recibido en las últimas horas por su trato a una reportera. La influencer, que en ese momento fue preguntada por los últimos detalles de su vida personal, respondió visiblemente molesta a la periodista y, ahora, ha contado el porqué.

"Como llevo diciendo meses, tampoco tengo que estar respondiendo preguntas o insinuaciones que se dan, no estoy obligada. Si estoy en un photocall o un programa de televisión, es mi obligación, pero ir por la calle y que te pregunten que si estoy o dejo de estar con alguien, si tengo un hermano o un primo...", ha avanzado la sobrina de Isabel Pantoja.

La exconcursante de Supervivientes fue relacionada recientemente con Samuel Chávez, exparticipante de La isla de las tentaciones. Sobre ello le preguntó la periodista, pero Pantoja se negó a responder. Tajante y con el tono muy duro, subrayó una y otra vez que estaba en su derecho de callar.

Anabel Pantoja, en Instagram. INSTAGRAM / ANABEL PANTOJA

"Creo que la ley no me obliga. Y, aun así, me paro y atiendo a los compañeros que están haciendo calle. Espero que no me tachen de borde, diva o estrella porque estoy más estrellada que la Osa Mayor, solo que considero que no tengo obligación", ha zanjado la influencer junto a un emoticono rezando.

Estas palabras llegan después de dos días en los que los usuarios en Internet y algunos compañeros de profesión le han recriminado su comportamiento. Muestra de ello fueron las palabras de Kiko Hernández en Sálvame: "Esa chica que lleva el micro el día de mañana tú la vas a llamar para una convocatoria de unas joyas o de una línea de camisetas y esa chica te dirá 'vete a la mierda' porque yo tampoco estoy obligada".