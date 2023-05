Joan Ribó: "Mi primer objetivo es conseguir un gobierno progresista; el de otras personas, ser alcalde o alcaldesa"

A sus 75 años, Joan Ribó opta a la Alcaldía de Valencia para revalidar su cargo cuatro años más. En 2015 relevó a Rita Barberá tras 24 años al frente del Ayuntamiento con una coalición de izquierdas y desde entonces ha cambiado el modelo de ciudad con un nuevo reparto del espacio público que va quitando protagonismo al coche en favor del peatón, el transporte público, la bicicleta y el patinete. Ahora quiere centrarse en la vivienda y en consolidar una Valencia "amable" y "más verde".

¿Qué sensaciones tiene ya casi en el cierre de la campaña?Son buenas, tanto en la calle como en las encuestas. Sé que estamos en un proceso como siempre ajustado, como en 2015 y 2019. Vamos a revalidar un gobierno de coalición progresista en la ciudad.

¿Puede haber cambios en el equilibrio de fuerzas entre los socios?No. Yo entiendo que hay gente que quiera, pero no parece que lo indiquen las encuestas mayoritariamente. Mantienen más o menos el equilibrio dentro del mundo progresista. No me preocupa nada, entre otras cosas porque no es mi primer problema. Mi primer objetivo es conseguir un gobierno progresista y para eso Compromís necesita sacar los mejores resultados posibles. Para otras personas puede ser convertirse en alcalde o alcaldesa.

Yolanda Díaz ha pedido el voto para que siga como alcalde.Quiero agradecerle sus palabras de apoyo por el trabajo en esta campaña. Es muy importante que por un lado el Botànic continúe cuatro años más y también la coalición progresista que ha estado en el Ayuntamiento de Valencia.

¿Se ha llevado la campaña al terreno nacional?Yo creo que hemos conseguido mantener el foco. Compromís siempre dicho que estamos en unas elecciones municipales y toca hablar de los problemas de la ciudad. Sánchez o Bildu no son los problemas de Valencia.

Ribó, durante la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

¿Qué significaría para Valencia un giro a la derecha en el Gobierno local?Una vuelta al pasado, a una ciudad con unos niveles de corrupción que no quiero recordar porque me produce escalofríos y con unos niveles de despilfarro de los que nos ha costado ocho años recomponernos. A una ciudad que no entiende que hay que cambiar la movilidad por el cambio climático y en la que se piensa para unos al bajar impuestos y no para todos.

Y hablando de la ciudad. ¿Cuáles cree que son sus problemas pendientes?Para mí hay tres grandes problemas: vivienda, personas mayores y paro. El primer gran objetivo que tenemos que abordar es que la gente consiga una vivienda de alquiler asequible porque Valencia se ha convertido en un destino muy solicitado, turístico y para vivir. El segundo, lograr una ciudad más amable con nuestras personas mayores, que puedan seguir viviendo en su casa, que tengan los servicios fundamentales y un paisaje que les gusta, con bancos donde hacen falta y baños públicos en muchos sitios que ya hemos empezado a poner.

¿Y el tercero?El tercer objetivo es hacer de Valencia una ciudad con un nivel solamente de paro técnico. Lo hemos rebajado un 33% respecto a 2015, pero hemos de seguir trabajando en innovación, con la llegada de empresas como Deutsche Telekom, Hewlett Packard o Toshiba, y en la defensa de los autónomos, ya que somos la gran ciudad con mayor porcentaje de autónomos de España, entre otras cosas porque les hemos ayudado durante la covid con los bonos comercio. Queremos que Valencia sea una ciudad donde todo el mundo tenga trabajo.

¿Y sus propuestas para esos tres objetivos?En el primero, hacer pisos de alquiler asequible o municipales mediante compra, edificación, ayudas al alquiler, llegar a un acuerdo público-privado cediendo solares a empresas o a cooperativas. También controlar los apartamentos turísticos porque encarecen mucho las viviendas. En el segundo caso, pensar en residencias de barrio, en centros de día con unidades de Alzheimer y para personas mayores. Y continuar con la teleasistencia y ayudas de comida para que puedan seguir viviendo en sus casa. Y en el tercer caso, potenciar la innovación, donde La Marina tiene un papel esencial, pero también mediante acuerdos para adaptar la oferta a la demanda. En este momento faltan trabajadores en algunos sectores.

¿Su idea pasa por seguir transformando el modelo de movilidad o por centrarse más en la gestión?La movilidad es clave y hay que apostar porque sea más sostenible, donde los carriles bici desempeñen un papel importante no solo para bicis y patinetes, sino también para las personas con discapacidad. Pero también por la movilidad metropolitana, que es el gran fallo de la movilidad en Valencia. No tenemos cercanías en condiciones y se han perdido 40 millones de usuarios en los diez últimos años, no tenemos un metro adecuado, no tenemos autobuses de conexión con los polígonos industriales y a todo eso hay que darle un empujón muy fuerte. Por lo tanto, la movilidad hay que continuarla, pero pensando sobre todo en los temas metropolitanos.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó. EDUARDO MANZANA

¿Seguirá quitando protagonismo al coche privado?Nosotros pensamos que en la ciudad, durante un siglo, el coche se ha ido adueñando de prácticamente todo el espacio público y hay que repartirlo. Tienen que convivir el andar, la movilidad sostenible y el transporte público con espacios para pasear y comprar. Por lo tanto, nosotros continuaremos peatonalizando plazas, ampliando aceras y trabajando en esa dirección porque es en la que van en toda Europa y es un elemento fundamental de calidad de vida. Además, vamos a seguir plantando árboles para ser una ciudad cada vez más verde.

En ese reparto, ¿qué plantea para el problema de estacionamiento que denuncian los barrios?Tenemos claro que la gente necesita el coche para ir a trabajar a polígonos del área metropolitana, donde no hay otra alternativa. En la ciudad ya no es imprescindible. En las zonas más antiguas sin aparcamientos en los edificios tenemos tres grandes ideas: habilitar solares públicos sin uso como aparcamientos, donde haya escasez de solares plantearemos parkings en altura (que son mucho más económicos) y hacer zonas exclusivas para residentes como ya estamos haciendo en barrios como Ruzafa, con buenos resultados.

¿Y en materia de urbanismo?Hay que plantearse un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pensando en las necesidades de ahora y en una transición amable entre la ciudad y la huerta. Hay que hacer un urbanismo pensando en una ciudad próxima, sobre todo para personas mayores y niños.

¿Se pone en un horizonte para redactar ese nuevo PGOU?En el momento en que tengamos organizado el Ayuntamiento de nuevo, vamos a plantearlo. Palma na conseguido hacerlo en una legislatura y el objetivo sería imitarla. En menos es prácticamente imposible.

Joan Ribó, durante la entrevista. EDUARDO MANZANA

Si repite como alcalde, ¿ve conveniente que haya renovación de concejales al frente de las delegaciones? Algunos llevan ocho años en sus delegaciones.Sí, lo veo conveniente para que la gente no esté siempre en los mismos temas y se planteen también iniciativas nuevas. Renovación a dos niveles: entre un partido y otro y dentro de cada partido. Y hay que renovar estructuras organizativas, creo que el Ayuntamiento lo necesita.

Orriols, la Malvarrosa y Nazaret han tenido problemas estos años. ¿Qué prevén para que no se queden descolgados?Estamos trabajando con un grupo interconcejalías para ir resolviendo la problemática específica de Orriols y hemos repetido este proceso en la Malvarrosa porque nos han dicho que es una experiencia positiva. Estamos planteando soluciones parecidas donde hay componentes de seguridad, urbanísticos, de limpieza o de servicios sociales que paulatinamente vamos abordando. El otro día estuve en la Fuensanta y me plantearon esta posibilidad. Nazaret es un tema específico de carencias y de problemática debida al puerto. Va a dar un salto muy positivo con el Parque de Desembocadura y la Ciudad Deportiva del Levante.

¿Qué horizonte se le plantea a la ciudad en integración ferroviaria una vez iniciadas las obras del canal de acceso soterrado?Eso se firmó por mi antecesora hace 20 años y no se había hecho nada hasta ahora. El canal de acceso nos va a permitir hacer el bulevar verde García Lorca. Dicho eso, queda mucho por hacer: la Estación Central y después el túnel pasante por la Gran Vía Marqués del Turia hacia la salida norte. Estamos pendientes de que salga el estudio informativo. Sin hacer eso no hay Corredor Mediterráneo, hay que decirlo con absoluta claridad. También hemos pedido el estudio del soterramiento de las vías de Serrería.

¿Es Valencia una ciudad insegura como dicen los partidos de la oposición?Dicen que Valencia es uno de los mejores sitios para vivir no de España, sino del mundo. ¿Eso se diría de una ciudad insegura? Es importante ver los datos objetivos, más que las sensaciones. Zaragoza y Valencia han sido las grandes ciudades con menor incremento de la inseguridad en 2022, según el Ministerio del Interior. Valencia no es una ciudad insegura. Este tema apetece mucho a determinados partidos como Vox, es su caldo de cultivo. Hemos de mejorar determinados aspectos de conexión entre Policía Local y Policía Nacional en temas de drogas y hemos también de mejorar la policía de proximidad, que ha de ser una policía de barrio en contacto con la gente

Para eso hacen falta más agentes.Por eso estamos planteando nuevas oposiciones y hemos introducido más de 500, pero hacen falta más y estamos trabajando en más. Pero también es necesaria una reorganización de la policía, intensificando el carácter de barrio y especializándose en temas como el control de apartamentos turísticos y de patinetes por las aceras.

El candidato de Compromís a revalidar la Alcaldía, Joan Ribó. EDUARDO MANZANA

¿Ve riesgo de turistificación en algunos barrios?Yo no quiero que Valencia se parezca ni a Venecia, ni a Barcelona ni a Ámsterdam. Hay que poner freno de alguna manera. El turismo es un generador de empleo de primera magnitud, y por lo tanto bienvenido, pero al mismo tiempo hay que buscar el turismo de hotel, no el de apartamento ni el de crucero. Hay que limitarlos y controlarlos, y por supuesto hay que poner una tasa turística para que paguen aquellos servicios que utilizan y no los tengamos que pagar los ciudadanos. Eso no disminuye el número de turistas como se ve en Europa.