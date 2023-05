El tiktoker 'Patica' acude a 'First Dates' en busca del amor: "No me gustan las que se me acercan por ser famoso"

Elsa Anka vivió este miércoles su momento fan con uno de los comensales que acudió a First Dates en busca del amor, el tiktoker José Ángel 'Patica', conocido en redes sociales por sus vídeos de comida: "Ayer mismo estaba viendo un vídeo suyo, me flipa", reconoció la presentadora.

El granadino explicó que el mote venía porque su padre se cayó del tractor cuando estaba sembrando y le pilló la pierna: "La tuvo rota una pila de años y como en los pueblos ponen muchos motes, pues soy el hijo del 'Patica'".

El comensal le pidió a Matías Roure un poco de agua y aceitunas, un alimento que nunca falta en sus vídeos: "Me encantan, como todos los días".

Le contó a Carlos Sobera que "me hice famoso a raíz de subir vídeos en TikTok sobre la comida de mi madre, pero soy agricultor y trabajo en el campo".

"Tengo 1.300.000 seguidores, pero, a día de hoy, no dejaría el campo porque me gusta mucho. Por hacerme famoso no voy a abandonarlo, pero no me creo nadie", añadió José Ángel.

También destacó que no había tenido nunca una relación, pero que "las chicas que se acercan a mí por ser famoso me molestan porque veo que van por el interés. Lo que quiero es que la que se acerque me quiera realmente".

'Patica' y Noelia, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Noelia, que comentó en su presentación que era "una cabra loca, lo mismo puedo estar bien, que mal, puedo decir una cosa, luego la cambio… Y me gusta mucho comer, no hay nada mejor, y si encima no se engordara… pero qué le vamos a hacer, no tengo ningún complejo".

Al ver a su pareja de la noche, le reconoció inmediatamente, ya que era una de sus seguidoras en TikTok: "Me he quedado boquiabierta al verle, si le conozco, es famoso, no me lo esperaba", reconoció la ecijana.

Ambos pasaron a la mesa para cenar y, como era de esperar, las redes sociales fue uno de los temas de conversación. "La fama la llevo un poco mal porque estoy muchas horas solo con mis padres y, cuando salgo, todo el mundo me conoce, me paran para pedirme fotos, vídeos… me impacta un poco".

'Patica', en 'First Dates' MEDIASET

Como, en cuanto les sirvieron la cena, José Ángel cogió su móvil para grabar un vídeo para sus redes sociales: "Tengo que tener a mi gente informada de donde estoy, lo que como…", afirmó el granadino.

"No me imagino de novia de un tiktoker famoso, porque yo hago mis vídeos, también me sigue gente, pero no tanta…", señaló Noelia, que le preguntó su vida sentimental.

"Nunca he tenido novia, estoy soltero y entero. Soy virgen porque con las que he conocido no se ha dado el caso y prefiero esperar", reconoció José Ángel.

Como se había quedado con hambre, Elsa Anka no dudó en llevarle un gran bocadillo de tortilla para que el tiktoker y su cita no se marcharan del restaurante de Cuatro con hambre.

Al final, Noelia sí que quiso tener una segunda cita con 'Patica', pero él, en cambio, prefirió no volver a quedar con la joven porque "no es mi tipo de chica", pero sí le invitó a coger un trozo de su bocadillo.