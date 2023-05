Ximo Puig Ferrer (Morella, 1959) es president de la Generalitat desde 2015 con el apoyo de Compromís y Unides Podem. El secretario general del PSPV también ha sido diputado autonómico y nacional, formó parte de la Diputación de Castellón y fue alcalde de su municipio entre 1995 y 2012. Periodista de formación, trabajó en Mediterráneo, Efe, Radio Popular y Antena 3 Radio.

¿Cree que casos como Azud o el relacionado con las ayudas a su hermano tendrán impacto electoral?Creo que no debería tener ninguno. El caso Azud está totalmente vinculado al PP. Si se hizo algo mal, se actuará en consecuencia. Hemos sido tajantes: desde 2015 hasta ahora no ha habido ningún caso de corrupción que afecte a la Generalitat. Cero condenados frente a 144 en el PP. Respecto a la empresa en la que trabaja mi hermano, la justicia determinó que la Generalitat no había hecho nada mal. Todo lo contrario, todas las ayudas se dieron una manera correcta. Por lo tanto, no hay caso. Y respecto a cualquier invento de los que pueda hacer el Partido Popular respecto a esta cuestión, yo me limito a decir que cualquier empresa sea de quien sea, trabaje quien trabaje, tiene que tener las mismas obligaciones y los mismos derechos. Si alguien ha hecho algo mal, será su responsabilidad, pero no tiene nada que ver ni con la Generalitat ni con el Partido Socialista.