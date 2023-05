Consultorio de Vivienda: "¿Qué tengo que hacer para que el administrador me enseñe los contratos de servicios de la comunidad?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

Pelos, colillas, papeles...

PREGUNTA Vivo en un bajo y estoy harto de encontrar pelos, colillas, papeles, etc. El administrador lo sabe y hemos puesto carteles, enviado circulares a todos los vecinos... La cosa sigue igual o peor. ¿Qué se puede hacer legalmente?

RESPUESTA DE LA EXPERTA No sé si se refiere a un bajo con uso privativo de patio de luces al que dan las ventanas de las viviendas. Si este es el caso, debe comunicarle su situación al presidente de la comunidad para que lo trate en una junta de propietarios para que sirva de apercibimiento formal y que así conste en acta esta situación.

Otra posibilidad es que le permitan instalar una malla o similar para “frenar” que le puedan caer cosas a su patio y que no se vea afectada la salubridad de su vivienda.

Problemas con el administrador

PREGUNTA Díganme qué tengo que hacer para que el administrador de la casa me enseñe los contratos de servicios, corrija la contabilidad, no haga contratos en negro, etc.

Estoy desesperada del maltrato que me da. Se aprovecha de que somos mayores y buscar un abogado es más caro de lo que nos roba.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La contratación del administrador así como la de un abogado es una decisión reservada a la junta de propietarios mediante el correspondiente acuerdo. En esa junta podrá manifestar su voto sobre si quieren o no continuar con estos profesionales.

Del mismo modo, en la junta cuando se aprueban tanto el presupuesto como las cuentas puede solicitar aclaraciones tanto de los servicios como del importe de los contratos con proveedores.