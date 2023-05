Terror, crimen y misterio dentro de casa: el nuevo 'thriller' de Lisa Jewell llega a España

No solo hay herencias fiscales. También existen las psicológicas y emocionales, y a ellas se enfrentan los personajes de Dentro de casa (Crossbooks), el nuevo thriller de la escritora Lisa Jewell que ya está disponible en las librerías españolas.

La autora presenta una historia "terrorífica", "inquietante" y "excelente" –así la definen en medios como The New York Times y The Guardian, adjetivos que la propia escritora aprueba– que gira en torno a la influencia familiar en la niñez, las dificultades de la crianza y las consecuencias de las relaciones tóxicas.

Su protagonista, Libby, es una joven que se enfrenta a su pasado familiar veinticinco años después de que la Policía la encontrara en su cuna, tranquila, feliz y bien alimentada. A pocos metros de ella, tres cadáveres se descomponían en la cocina del hogar familiar, una casa situada en el tranquilo barrio de Chelsea, en Londres. Los cuerpos yacían al lado de una nota escrita con prisas.

"He escrito veintiún libros, y con este espero no decepcionar, porque siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Yo sé qué es lo que quiero escribir, pero luego me pregunto si esto es lo que realmente interesa a mis lectores. Este es el mayor reto al que me enfrento: no me importa tanto publicar un nuevo libro como que a mi público le guste", explica la escritora a 20minutos.

"Este es el mayor reto al que me enfrento; no me importa tanto publicar un nuevo libro como que a mi público le guste"

La escritora británica Lisa Jewell, durante una rueda de prensa en Madrid. CROSSBOOKS

La autora es modesta a la hora de hablar de su trayectoria. Sin embargo, ha vendido más de diez millones de ejemplares en Estados Unidos. También recoge los halagos de la crítica especializada y de personalidades como las actrices Olivia Colman o Sarah Jessica Parker, que definen su último libro como un trabajo "bueno y fascinante" que no puedes "soltar".

Jewell agradece las buenas palabras, aunque se siente lejos de conocer la fórmula del éxito. Sabe que la escritura es una pasión que se le da bien, y cree que, quizá, sea el hecho de trabajar desde "el instinto" lo que atrape a una audiencia fiel que la lee tanto en el género romántico como en el thriller.

"Puede que lo que funcione sea mi método de escritura, porque es bastante instintivo. No me gusta planificar, sobrepensar demasiado, investigar. Prefiero poner las palabras en la pantalla y ver qué ocurre. Siempre sigo mis sentimientos. De hecho, si lees mis novelas, siempre muevo a mis personajes de un lado a otro. Puede que suene pretencioso, pero a veces me doy cuenta de que no he ahondado en las emociones del personaje. Es entonces cuando me meto en su cabeza", reconoce.

"Prefiero poner las palabras en la pantalla y ver qué ocurre, siempre sigo mis sentimientos"

En este sentido, la escritora subraya que, a la hora de desarrollar sus novelas policíacas, es importante que sienta la misma tensión que en el futuro experimentarán sus lectores. No solo se trata de ponerse al otro lado y de empatizar con el público, sino también de permitirse sorprenderse con su propia capacidad de dejar aflorar los hechos.

"Intento que mis personajes no estén ni en el blanco ni en el negro, sino en una zona gris. La mayoría son capaces de hacer cualquier cosa en cualquier momento, así que una mínima expresión en su cara, una pequeñísima acción, podría mostrar al lector su lado más oscuro. Y no solo a él, sino a mí también. Ese sentimiento inquietante o perturbador de que algo podría estar a punto de pasar me gusta que podamos sentirlo ambas partes", apunta Jewell.

Cubierta de 'Dentro de casa', libro de Lisa Jewell. CROSSBOOKS

Dentro de casa llega a España un año después de la publicación de Cuando Ellie se fue. Ambos títulos sitúan a su creadora entre los grandes nombres del género, donde figuran autoras como Donna Tartt o Paula Hawkins. Jewell lo agradece profundamente.

"Si alguien entra en una librería para comprar algo de una de estas escritoras y de repente ve mi libro, puede pensar: 'pues este tiene buena pinta, voy a leerlo también'. Veo esto como una oportunidad", dice la escritora británica, que avanza algunos detalles de la secuela.

"La secuela en inglés se llama The family remains –en castellano, La familia permanece–. En ella, Lucy persigue a Henry porque está preocupada de que él haga algo malo cuando encuentre a Finn. También hay un personaje que, hasta el momento, se había mencionado brevemente, y que es la mujer de Michael. Todos se juntan al final. Además, se sigue la investigación de un detective sobre la aparición de un cadáver en las orillas del Támesis", apunta.

En su próximo libro, Jewell busca sorprender más al lector, si cabe. "La secuela trae todavía más misterio. Es una bomba de la que todos quieren huir cuanto antes, porque puede explotar en cualquier momento".