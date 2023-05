Querer pagar impuestos es de valientes

Cuando miles de personas no llegan a fin de mes, el Estado debe actuar para protegerlas, para esto necesita ingresos suficientes que se consiguen, en gran medida, mediante impuestos. De ahí la necesidad de desmontar bulos y falsas creencias en torno al sistema fiscal, alimentadas por una fuerte narrativa anti impuestos que nos atraviesa con afirmaciones no sustentadas con rigurosidad; así, escuchamos con demasiada frecuencia expresiones como: "bajar impuestos para vivir mejor", "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos" o "bajar impuestos a los ricos genera empleo". Esta narrativa cumple el objetivo de generar sospechas y ahondar en los miedos de unos bolsillos cada vez más vacíos.

¿Cree usted que no deberíamos pagar impuestos? ¿Si no uso los servicios sociales por qué debo pagar impuestos? Son algunas de las preguntas que plantea la Iniciativa de Valientes Votantes Anti-Impuestos ( I.V.V.A), una plataforma ficticia creada por Oxfam Intermón que ha servido para tomarle el pulso a la calle sobre la utilidad de los impuestos. Las respuestas fueron una gran sorpresa que no hicieron más que confirmar que somos una sociedad generosa y que entendemos que los impuestos nos permiten tener acceso a servicios que nos permiten vivir mejor a todas las personas.

El estado de bienestar se sostiene con ingresos públicos que provienen de los impuestos, por lo tanto, no pagarlos no es una opción; eso sí, que paguen más quienes más tienen, un deber básico de la justicia fiscal. Acceder a servicios públicos de calidad es un derecho que el Estado debe garantizar, tengamos necesidad o no de utilizarlos.