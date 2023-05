Frank Cuesta presentará su nuevo proyecto con Cristina Seguí en 'El Hormiguero'

Frank Cuesta ya tiene la fecha para presentar su nuevo proyecto en sociedad. Se trata de un programa junto a Cristina Seguí, un espacio en el que recorrerá distintos países junto con la cofundadora de Vox.

"Llevamos casi 3 meses grabando Carretera Salvaje. Una nueva serie que presentaremos en El Hormiguero el día 31 de mayo", ha anunciado Cuesta en sus redes sociales junto a una fotografía de él mismo con Seguí sujetando una serpiente.

El herpetólogo acumula más de tres millones de suscriptores en su perfil de YouTube, donde comparte su labor ayudando a animales que generalmente son autóctonos de otras zonas del mundo y a los que da una semilibertad en su santuario.

"Con Plex me picó la chispa de que estaba grabando y me estaba divirtiendo. Y con Cristina me lo he pasado de coña y hemos tenido una química brutal", declaraba recientemente a 20minutos. Por ello, está preparando un formato con la expolítica, tal y como también confirmó en su canal de Twitch.

"Voy a hacer un programa con Cristina Seguí, no tipo Frank de la Jungla, pero con su frescura", señala a este medio. "Primero voy a hacer un piloto y pensaba hacer 8 programas para una primera temporada. Es, de alguna manera, un road trip. Vamos por sitios, en principio por España y Tailandia, y luego vamos a ampliar: Sudáfrica, Australia...".

"Voy viendo cosas de cultura, comida (...) Va a ser un formato extraño, con cosas muy raras, pero sobre todo animales y cosas muy comunes que no estamos acostumbrados a mirar, que las tenemos delante y no las vemos", continúa explicando a 20minutos. "Un programa divertido con la frescura y el desparpajo de Frank de la Jungla y con un punto educativo".

Frank Cuesta, que lleva desde 2021 sin estar en televisión y ha rechazado varias ofertas, ha decidido embarcarse ahora en este proyecto que produce él mismo: "Se va a hacer el programa y se va a vender cuando esté hecho".