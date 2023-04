Afincado desde 2021 en su santuario de Tailandia, Frank Cuesta muestra en YouTube su día a día en este lugar en el que da un hogar a los animales. Sin embargo, tras varios años alejado de la televisión y más centrado en su canal, ahora el extenista prepara un nuevo programa junto a Cristina Seguí.

El herpetólogo acumula más de tres millones de suscriptores en su perfil de YouTube, donde comparte su labor ayudando a animales que generalmente son autóctonos de otras zonas del mundo y a los que da una semilibertad en su santuario.

Pero, recientemente, ha recibido la visita de dos rostros conocidos: el youtuber YoSoyPlex y Cristina Seguí, cofundadora de Vox. Y esta experiencia no solo ha sido positiva para su canal, sino que le ha reavivado las ganas de grabar.

"Con Plex me picó la chispa de que estaba grabando y me estaba divirtiendo. Y con Cristina me lo he pasado de coña y hemos tenido una química brutal", declara a 20minutos. Por ello, está preparando un formato con la expolítica, tal y como también confirmó en su canal de Twitch.

"Voy a hacer un programa con Cristina Seguí, no tipo Frank de la Jungla, pero con su frescura", señala a este medio. "Primero voy a hacer un piloto y pensaba hacer 8 programas para una primera temporada. Es, de alguna manera, un road trip. Vamos por sitios, en principio por España y Tailandia, y luego vamos a ampliar: Sudáfrica, Australia...".

"Voy viendo cosas de cultura, comida (...) Va a ser un formato extraño, con cosas muy raras, pero sobre todo animales y cosas muy comunes que no estamos acostumbrados a mirar, que las tenemos delante y no las vemos", continúa explicando a 20minutos. "Un programa divertido con la frescura y el desparpajo de Frank de la Jungla y con un punto educativo".

Frank Cuesta, que lleva desde 2021 sin regresar a televisión y ha rechazado varias ofertas, ha decidido embarcarse ahora en este proyecto que produce él mismo: "Se va a hacer el programa y se va a vender cuando esté hecho".

"El que quiera y esté interesado que lo compre, y si no lo pondré en internet, me da igual", apunta. "Pero cuando vean el piloto que estamos haciendo verán que es una brutalidad, un cachondeo, un descojone".

Mientras tanto, el extenista continúa inmerso en las gestiones para abrir en España su santuario para animales, que estará gestionado por Paloma, quien trabaja en el santuario de Tailandia desde su apertura. Sin embargo, este proceso avanza lentamente debido a temas burocráticos.