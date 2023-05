Rita Maestre: "Quiero recoger el testigo del gobierno de Carmena, el mejor en años"

La candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, tiene claras cuáles serían sus prioridades si consigue hacerse con el bastón de mando tras las elecciones del próximo 28 de mayo. Aumentar el parque de vivienda pública en la ciudad, desmontar el scalextric de Puente de Vallecas o reformar el Plan General de Ordenación Urbana. Sobre todo ello habla con 20minutos, a menos de una semana de que llegue el momento de depositar las papeletas en las urnas.

Las campañas electorales requieren mucho tiempo, ¿cómo compagina su candidatura con ser madre desde hace poco?Como casi todas las familias: haciendo malabares, llevándome a mi bebé a algunos actos. Pero, sobre todo, con mucho apoyo familiar, con un padre que es corresponsable de su hija y con los abuelos, que son los únicos que garantizan que puedas llegar a todo.

No todas las familias pueden permitírselo ¿Qué medidas plantean en este sentido?Los cuidados de los abuelos están muy bien, pero es mejor que haya unos servicios públicos que los garanticen. Proponemos una política basada en la educación. Construir escuelas infantiles en cada barrio y hacer gratuitos los comedores y actividades extraescolares. Queremos que sea un ahorro, público, universal y de calidad.



La vida en Madrid es cada vez más cara. ¿Cómo rebajarían los alquileres?Es el mayor desafío de Madrid y el mayor fracaso de Almeida. Hay que construir vivienda pública y comprar privada para el parque público. Queremos, con un programa de compra preferente, ser el primer comprador cuando un propietario quiere vender un inmueble. Pero esto son soluciones a medio plazo. Para quien tiene que pagar un alquiler de 650 € por una casa para una persona en el Alto de San Isidro o 850 € por dos habitaciones en Carabanchel, hay que tomar soluciones ya. Pasan por regular el mercado e impedir que los precios sigan subiendo.



En esa regulación, ¿entran también los pisos turísticos?El 99% de los pisos turísticos son ilegales, según la ley vigente. Almeida ha reducido la inspección y permitido que plazas como la de Santa Ana tenga cuatro o cinco vecinos. Son viviendas que no pagan impuestos, sin control de seguridad y donde puede suceder cualquier cosa sin que haya responsables. Quiero poner orden y para eso voy a combatir estas viviendas ilegales y garantizar que vuelva a haber más vecinos y niños que pisos turísticos ilegales.

(Madrid, 1988) Nacida en 1988. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y cursó un posgrado en Economía Internacional y Desarrollo. Fue la portavoz del Gobierno municipal durante el mandato de Manuela Carmena entre 2015 y 2019. Es la primera vez que encabeza la candidatura a la Alcaldía.

¿Cuánto podría bajar el alquiler?Primero tenemos que llegar a Cibeles y recopilar los datos. Los que tenemos son de los portales privados porque el Ayuntamiento no tiene. Sobre ellos, pondremos las medidas de contención necesarias para frenar una subida que en el último año, en toda la ciudad, ha sido del 11%.

La ciudad de los 15 minutos fue su medida estrella, pero ahora está en los programas de otros partidos. ¿Qué diferencia a Más Madrid?Me alegro de que otros la tengan también. Se trata es de tardar menos en movernos por la ciudad y tengamos más cerca los servicios básicos. Recorrer la ciudad de punta a punta en 45 minutos, llegar desde cualquier punto de la ciudad al centro de Madrid en 30, llegar a cualquier servicio en 15 minutos y no tardar más de 10 minutos en aparcar. Queremos reforzar la red de transporte público que ya existe, poner en marcha una de autobuses de alta velocidad y un plan de 11 líneas que conectan toda la ciudad.



La candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la capital, Rita Maestre Jorge París

Carmena dijo en un acto de precampaña: "Ojalá Rita sea la próxima alcaldesa". ¿Es una responsabilidad?Es un orgullo y una responsabilidad. Quiero recoger el testigo del mejor gobierno municipal que ha tenido Madrid en muchos años para seguir transformando y trabajando, como Carmena, con empatía, escucha y cercanía. Como dice Manuela: "Lo que no es de tu competencia, es de tu incumbencia". No puedes decirle a alguien: "Este no es mi problema, vaya a otra ventanilla".

Reequilibrar de los barrios es otra de sus banderas, como la de Podemos. ¿Por qué elegir su papeleta y no la morada?Nos distingue que somos la única formación política que está 100% centrada en Madrid. No planteamos esto como una primera vuelta de nada. Mi única prioridad es Madrid y mejorar la calidad de vida de su gente. Es una ciudad fantástica, donde hay, sin embargo, muchas desigualdades. Que se lo digan a los vecinos del sur de la ciudad, donde se acumulan las depuradoras, los vertederos y las fábricas contaminantes. Quiero que la ciudad de Madrid se tome en serio su potencial económico, pero también la igualdad de los barrios.

En ese reequilibrio ¿También entra la Cañada Real?El pacto firmado en 2016 por Carmena y Cifuentes ha sido olvidado. Contemplaba el desmantelamiento progresivo de la Cañada Real a través de la reubicación de esas personas en lugares dignos. Durante cuatro años no se ha hecho nada y más de 2.000 personas viven sin los recursos mínimos desde hace más de dos años. Quiero que todos los vecinos tengan las condiciones básicas y eso incluye también a la Cañada Real. Va a ser una prioridad devolverles la luz.

Le tendió la mano a Almeida para negociar la Ley de Capitalidad. ¿Llegará a producirse?Quiero que Madrid pueda responder a los retos desde el Ayuntamiento, como hacer políticas de vivienda, transporte público o ampliar los servicios públicos. Son competencias que la capital puede y debe gestionar. Por eso, he emplazado Almeida a un debate que no se ha producido, porque tiene pocas ganas de hablar, sobre todo conmigo. Aun así, le sigo pidiendo que nos sentemos a hablar, con perspectiva a largo plazo. Quiero tratarlo con él como lo que somos: los dos grandes partidos que desde 2015 se disputan las elecciones.

¿Cuál sería su primera medida como alcaldesa?Desmontar el scalextric de Vallecas.

Según las encuestas serán la segunda fuerza más votada ¿Cómo esperan recortar distancias con Almeida?Hay 300.000 votos indecisos. Tienen que pensar en qué ha mejorado su vida estos cuatro años. Creo que la respuesta es que poco o nada. Saben que no tienen plazas en las escuelas infantiles, que en los centros de salud no hay pediatras o que los alquileres no han hecho más que subir. Si su respuesta es que no ha mejorado mucho, que voten a una formación centrada en sus problemas, que lleva cuatro años haciendo oposición de calle con un proyecto para cada barrio de Madrid.



¿Qué es más frustrante, la oposición o el gobierno?La oposición. Se entiende que nuestro papel es decir que no por sistema. Pero yo no lo he hecho. En algunas cosas he dicho que sí y he intentado que mi oposición fuera muy constructiva, propositiva y basada en las ideas que tengo para Madrid. Cuando tienes muchos proyectos y sistemáticamente dicen que no, desde luego ni es lo más positivo ni lo más alegre. Quiero volver al gobierno, porque se pueden cambiar muchas cosas. Me presento para ganar las elecciones y gobernar Madrid como hicimos en 2015.

¿Qué haría ahora que no pudo hacer en aquel momento?Empezamos a hacer mucho de lo que hoy se ve en Madrid,como la Plaza de España o el Nudo Norte. También intentamos abordar el problema de la vivienda. Dejamos 4.000 viviendas en construcción en el gobierno de Carmena. Todavía queda mucho por hacer en la ciudad.



¿Es posible realizar todas sus propuestas con el déficit que tiene ahora el Ayuntamiento?Hemos pasado de un superávit de 1.000 millones de euros a una deuda de 250 millones de euros. Que me expliquen cómo es posible hacerlo tan mal en cuatro años. Cuando llegamos en 2015, teníamos varios miles de millones de deuda y durante esa legislatura saneamos las cuentas, bajamos los impuestos, mantuvimos las cifras económicas e invertimos en los barrios de Madrid. Así que, sí. Lo hemos hecho una vez y lo vamos a volver a hacer.