Maestre propone a Almeida negociar la reforma de la Ley de Capitalidad y plantea echar el cierre a Valdemingómez en 2025

Las elecciones municipales del próximo 28 de mayo solo tendrán un debate público. Sin embargo, la candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital ha propuesto uno, a puerta cerrada, al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Quiere acercar posturas con el edil en lo que se refiere a la reforma de la Ley de Capitalidad de la ciudad. Ambos coinciden en que la normativa necesita una transformación para adaptarse a la actualidad. El problema es que difieren en cómo debería realizarse estos cambios. Por ello, la que fue portavoz del Gobierno durante la época de Manuela Carmena ha planteado una mesa de negociación para tratar de llegar a un acuerdo. No es el único proyecto que ha expuesto, ya que ha abogado por retomar la estrategia de residuos que comenzó durante su época en el Ejecutivo municipal y, así, poder cerrar la incineradora de Valdemingómez en el año 2025.

Así lo ha anunciado durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. Con este cambio, Rita Maestre quiere que el Consistorio pueda actuar en materias como la declaración de zonas tensionadas, aplicando la nueva Ley de Vivienda, en la ciudad. "La capital necesita competencias y una Ley de Capitalidad a la altura de los tiempos", ha declarado. Ha defendido que la normativa vigente "no es mala", pero que "se ha quedado atrás". Por ello, aboga por conseguir una actualización de la misma.

"Sólo hay dos candidatos en Madrid que quieran cambiar la Ley de Capitalidad. Uno es Almeida y el otro soy yo. Hay muchísimas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero en esta coincidimos", ha explicado la candidata municipal de Más Madrid. "Hay candidatos que ya han dicho que no quieren más competencias, que la ley no hay que tocarla. No lo comparto y Almeida tampoco", ha añadido. El debate que le propone al cabeza de Gobierno de la capital tiene como objetivo "pactar qué tipo de reforma de ley necesitamos".

Adiós a Valdemingómez en 2025

Otra de las prioridades que Maestre ha planteado este viernes tiene que ver con Valdemingómez. Igual que los candidatos de Podemos y PSOE, Roberto Sotomayor y Reyes Maroto respectivamente, quiere trabajar para cerrar estas instalaciones. Para ello, pretende retomar la Estrategia de Residuos que se firmó durante el mandato de 2015 a 2019. Defiende que la fecha de clausura que se puso en aquel momento, 2025, sigue siendo "realista y clara". Quiere recuperar "esa estrategia de gestión integral de los residuos de la economía circular", así como los 11 millones de euros que se presupuestaron para reducir los efectos de esta infraestructura.

No es la única propuesta que la candidata de Más Madrid ha hecho en materia de limpieza y gestión de residuos. Y es que, si consigue el bastón de mando el próximo 28-M, ha prometido desarrollar un plan de choque en esta materia. Almeida "tuvo la oportunidad" de diseñar un buen sistema tras el fin de los contratos firmados por la exalcaldesa Ana Botella, "pero no lo ha hecho". Y es que ha definido esta como una de las grandes tareas sin resolver del actual equipo de Gobierno.

En materia de reducción de la contaminación y del tráfico de vehículos privados, Maestre considera que no sería necesario ampliar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Cree que la primera fase del plan ya está cumplida, es decir, "la contención de emisiones contaminantes". Por ello, cree que el siguiente paso debe pasar por la transformación del transporte público, con una nueva red de autobuses rápidos. Además, ha abogado por la construcción de parkings disuasorios, puesto que critica que hay barrios que se han convertido en "enormes aparcamientos en superficie". Para ello, impulsarán estudios de demanda vecinal, para conocer cuáles son las necesidades que los residentes quieren cubrir.

Viviendas asequibles y ayudas a los jóvenes

Otra de las grandes apuestas de la candidata de Más Madrid es la vivienda. Quiere poner en marcha un sistema de incentivos positivos y negativos para las viviendas vacías. Además, ha aprovechado el evento para criticar la "inacción" del Gobierno de Almeida para hacer cumplir la legislación vigente en relación a los pisos turísticos.

Maestre ha asegurado que mientras Carmena estuvo en Cibeles, se pusieron en marcha 4.500 viviendas sociales, una cifra que ha contrastado con las "1.500 de Almeida". Por ello, su objetivo es recuperar las cifras del mandato anterior, y tratar de poner en marcha entre 4.500 y 5.000 pisos. "No hay que prometer humo, hay que ser realistas y empezar a trabajar cuanto antes", ha expresado.