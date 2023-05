Cuánto cobra Desokupa por un desalojo: así funciona la polémica empresa de Dani Esteve

La empresa Desokupa, especializada en el desalojo de viviendas, ha vuelto a saltar a los medios y redes sociales tras lo sucedido en la plaza Bonanova en Barcelona, a raíz del enfrentamiento entre los colectivos Ruïna y El Kubo, que okupaban dos casas en dicha plaza, y los partidarios de su desalojo.

Este miércoles, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunciaba que Unidas Podemos registraría en el Congreso una proposición de ley para la reforma del Código Penal que tiene como objetivo castigar a las empresas que presionen a personas en situación de vulnerabilidad, haciendo referencia a Desokupa.

El propio ministro de Consumo, Alberto Garzón, aseguraba poco después que se tomarían "muy en serio" la existencia de este tipo de empresas al calificarlas de organizaciones que están "en contra de los principios y valores de la Constitución". Pero, ¿qué es Desokupa y cuánto cobra por sus servicios?

Qué hacen y cuál es el precio de sus servicios

Esta empresa fue fundada en 2016 por Daniel Esteve y se definen como "especialistas en recuperar inmuebles mediante la mediación con okupas, inquilinos, precarios, comunidades de vecinos, pisos compartidos". El protocolo de actuación es personalizado "y se decide por consenso de los distintos expertos, dentro de la más rigurosa legalidad", indican, contando con la presencia de un abogado en las negociaciones.

Como señalaba el fundador en una entrevista para Idealista, la empresa cobra un precio a partir de los 3.000 euros por sus servicios. Los plazos para el desalojo dependen de cada caso. "He hecho desokupaciones que he tardado dos minutos de reloj y otras una semana. No hay un máximo ni un mínimo estipulado, si bien nueve de cada diez casos acaban en éxito antes de una semana", señalaba en la citada entrevista.

Aunque los precios superan los 3.000 euros, el fundador no ha ofrecido detalles sobre el servicio más caro que hayan realizado, ya que "son precios a medida", que incluyen otros gastos, como el del abogado.