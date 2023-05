El dueño de Desokupa responde a la amenaza de ilegalización de Belarra: "Al final me obligan a presentarme a las generales"

No tenéis huevos @ionebelarra



Si queréis hacer el ridículo apurad, antes de que @PODEMOS desaparezca



Por fin se van a quitar las caretas en España, vamos a ver qué partidos son Okupas y cuáles no.



AL FINAL ME OBLIGAN A PRESENTARME A LAS GENERALES



🔥 #DesokupaManda 🔥 pic.twitter.com/eLxCS7fu80