Ray, en 'First Dates': "Muchas mujeres me han rechazado por ser cazador"

"Conquisto a las mujeres por mi palique y mi forma de ser un poco dicharachera", afirmó Ray a su llegada a First Dates. "He estado casado 22 años, pero mi ex me fue infiel. Llevo tres años solo y creo que todavía el amor de mi vida me está esperando por ahí", añadió.

Su cita fue Laura: "Me gusta mucho ayudar a la gente. Llevo un año sin pareja porque no paro de trabajar en mi bar, que deja muy poco tiempo libre", explicó.

Al verla, el barcelonés comento que Laura no era lo que esperaba físicamente, pero que quería conocer su interior. "Cuando he visto el tatuaje de la mano... eso no me gusta en una mujer", destacó.

Ya en la mesa, ambos comentaron sus aficiones, para ver si tenían algo en común. Entonces Ray bajó el volumen y le dijo: "Soy cazador, pero a mi ex no le gustaba. Muchas mujeres me han rechazado por serlo".

Laura y Ray, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero al contrario que al resto, a la barcelonesa no le importó: "En mi pueblo hay muchos cazadores y me traen al bar jabalí, lo hago riquísimo", reconoció.

Los nervios no le dejaron a Laura tomar la iniciativa, y fue Ray el que tenía que preguntarle todo el rato cosas y llevar la conversación, algo que no le gustó: "Te tienes que soltar", le dijo.

Al final, la barcelonesa sí que quiso tener una segunda cita con el pintor de coches: "Me ha gustado lo que hace y su forma de ser". Pero él, en cambio, prefirió no volver a quedar: "Físicamente no es lo que buscaba".