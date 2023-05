Dody, el guardaespaldas de Will Smith, acude a 'First Dates' en busca del amor

Nada más cruzar las puertas del restaurante de First Dates este miércoles, Dody comentó que "me gustan las mujeres feministas que se sienten muy guapas".

Carlos Sobera le acompañó a la barra y le preguntó a qué se dedicaba: "He sido guardaespaldas de actores como Will Smith y de importantes jeques árabes, algo que no me ha dejado tiempo para el amor", respondió.

Su cita fue Rilis, que nada más ver a su pareja de la noche exclamó: "¡Qué guapo!". Eso sí, dejó bien claro que es una mujer que no soporta que un hombre no haya leído más de dos libros, que no haya viajado, que no sepa idiomas y que no tenga cultura general.

Dody, por su parte, confesó que "he sentido una gran energía positiva al verla, mi corazón palpitó". Ambos comenzaron a chalar en árabe, alemán, inglés y francés, destacando por su dominio de los idiomas.

Dody y Rilis, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la velada vivieron un momento de crisis cuando la comensal afirmó: "Mi cumpleaños es la misma fecha que la Revolución francesa", pero Dody no supo a qué día y mes se refería.

"Si no sabes cuando fue la Revolución francesa, no me interesas", afirmó Rilis, pero los piropos y los detalles del guardaespaldas terminaron por convencerla.

Al final, ella sí que quiso tener una segunda cita: "Ha sido muy caballeroso, romántico... me ha encantado". Él, por su parte, también deseó volver a verse, y se marcharon juntos.