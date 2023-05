Joana Sanz, Achraf Hakimi, ex de Hiba Abouk, y el "morbo turbio" de su relación

Ante el rumor de que Achraf Hakimi y Joana Sanz se habían visto en una discoteca de Madrid, la modelo canaria ha reaccionado visiblemente cabreada con un desmentido tajante.

La noticia fue dada por Alexia Rivas en Ya es mediodía, el programa donde colabora. Rápidamente se generó un gran revuelo por los paralelismos que guardan el caso Alves y el de Achraf.

La modelo, ex del futbolista brasileño, en prisión acusado de una presunta violación, respondió a las preguntas de sus seguidores sobre los rumores que se escuchaban en la prensa sobre si estaba saliendo con Hakimi, el futbolista del PSG que está actualmente imputado también por una presunta violación, y del que recientemente la actriz Hiba Abouk se ha divorciado.

"No entiendo el morbo turbio de este país. Vaya falta de respeto más grande estáis teniendo. Superáis los límites continuamente con vuestra maldad creativa, ha afirmado, muy molesta, Joana, sobre el empeño de algunos medios de verla junto a ex de la actriz. "No le conozco ni le he visto en mi vida", ha aclarado.

Story de Joana Sanz. INSTAGRAM

Preguntada por la mudanza a Madrid, ha asegurado: "Ya me lo planteaba por salud mental la mudanza. La necesidad de volver a empezar en otro lugar. Después se me presentaron oportunidades de trabajo muy fuertes y decidí mudarme de una vez".