Disney+, compra ‘Sálvame’ y Belén Esteban podría ser una una princesa de verdad

Con este titular me marco un dos por uno. En primer lugar, una petición de algo que necesito más que el comer y en segundo, mostrar la importancia que tiene una coma, porque no es un hecho, es una petición.

Como seguramente sepa el amable lector, Mediaset se deshace de Sálvame como el que se ha cansado de su sofá y le da boleto aunque tenga bien la gomaespuma, sólo porque no pega con las cortinas nuevas.

Como si algo saben hacer en Sálvame es cebar más que un criador de ocas, el otro día pusieron un tuit con el nombre del programa y tres puntos suspensivos, como si no se acabara. A partir de ahí hubo quien pensó que Prime Video podría haber comprado el formato. Claro, como ha comprado Operación Triunfo, pues Sálvame también. Claro, y no compra a Las Mamachicho porque ya tienen una edad y no las toca Chicho.

El caso es que puestos a imaginar cosas de fantasía lo ideal sería que Sálvame lo comprara Disney+. ¡Porque así Belén Esteban sería una princesa Disney y no sólo la princesa del pueblo! Es que puedo imaginarme el desfile de la noche de Disneyland París con un personaje de Belén Esteban hecho con gomaespuma y saludando con los ojitos cerrados a los niños.

En la carroza podrían estar los personajes malos, como un Kiko Matamoros con garfio asustando a los niños, mientras Kiko Hernández miraría con el ceño fruncido al público, gritándoles trapos sucios de cada uno. Rafa Mora… bueno, podría empujar la carroza.

Eso sí, si Disney+ compra Sálvame, en el programa tendrían que hacer cambios y sólo podrían decir ¡cáspita! y ¡caracoles!, ante un hecho sorprendente. Cuando Lydia Lozano llorase, acudirían pajaritos y ciervos a consolarla, María Patiño tendría como mascota su vena del cuello y Miguel Frigenti sería de raza negra para que hubiera inclusión.

Y nos queda JJV, que sería un personaje candoroso y amable, un ser de luz pacífico y bienhechor, sin maldad ni picardía, que volaría a lomos de un burrito con alas y gritaría "¡¡¡Este es un programa de Cervatillos y Ratones!!!".

Más adelante llegarían los crossovers, claro. Es que me desorino pensando en El Mandaloriano llegando al plató de Sálvame y flipando fuerte y haciendo la croqueta por indicación del guion. A Mickey le harían un polígrafo, claro y estoy seguro de que Goofy tendría que dar explicaciones en el Deluxe de porqué él sabe hablar y Pluto, no.