Las primeras palabras de Techi Cabrera tras su intento de suicidio hace 5 meses

Hace unos meses Techi Cabrera tomó la decisión de alejarse de la televisión y de los realities tras haber sido diagnosticada de un trastorno bipolar y después de haber sido ingresada en numerosas ocasiones. Poco después de confesar esta realidad, concretamente en el mes de enero, la ex de Kiko Rivera intentó quitarse la vida aunque, por suerte, todo quedó en un susto.

Cinco meses después de su intento de suicidio, la exconcursante de Gran Hermano VIP ha roto su silencio y, por primera vez, ha hablado de cómo es su vida ahora tras haberse centrado por completo en sí misma. "Estoy recuperada. Me encuentro muy bien, con mi familia y con mi hijo. La verdad es que ni salgo por ahí. Llevo una vida bastante tranquila", expresó a ABC.

Aunque, por ahora, la que fuera pareja Alberto Isla no tiene en mente proyectos profesionales a la vista, lo cierto es que Techi Cabrera no contempla la posibilidad de volver a la pequeña pantalla. "De momento, no. Lo haré si surge algún proyecto que me guste y me sienta preparada, pero no está dentro de mis planes", explicó.

En lo que se refiere a su vida sentimental, la exconcursante ha confesado que se encuentra soltera y "abierta" a enamorarse de nuevo, dejando entrever que no descarta la posibilidad de que el amor vuelva a tocar su puerta. Al parecer, la paz ha vuelto a la vida de Techi Cabrera, quien está volcada en el cuidado de su hijo, Enzo, en su familia y en ella misma.