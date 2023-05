Tensa discusión entre Barei y José Otero por Eurovisión: "Totalmente innecesario"

Después de la participación de Blanca Paloma en Eurovisión, muchos de los medios o canales especializados hacen análisis de su 17ª posición en el festival.

Una propuesta que había salido del Benidorm Fest, ganado por la ilicitana por delante de otras propuestas como las de Agoney, Vicco o José Otero, que quedó penúltimo en la final del BF. Precisamente este último analizó en el podcast de Malbert La Red Room su trayectoria en el festival de la canción de Benidorm. Junto a él estaba Barei, que nos representó en Eurovisión en 2016.

Pero lo que parecía un calmado análisis o debate sobre los certámenes se convirtió en una tensa discusión entre los artistas, que no pararon de lanzarse zascas e indirectas.

"¿Te volverías a presentar al Benidorm?", le preguntó Malbert al canario. "Tal y como le ha ido este año... no sé", intervino Barei. "Pues pasé a la final, la que tú compusiste no", reaccionó Otero. "Si, pero yo he ido a Eurovisión", contestó la artista. "Bueno, todavía hay vida", se defendió el cantante.

Comentamos la final de #Eurovision con Barei y Jose Otero pero parece ser que #LaRedRoom tiene una especialidad en malos rollos… Fue un debate un poco tenso👀



Todo bajo la mirada atónita de un Malbert que, según se ve en las imágenes, no sabe dónde meterse. "No sé si ponerme un escudo hoy, porque está la cubertería... Bueno, no pasa nada, yo creo que todos somos profesionales y objetivos, ¿verdad?", prosiguió el presentador. "Sí, objetivamente no pasó, y yo sí fui", continuó diciendo Barei, volviendo a lanzarle un zasca a su compañero.

"Sí pasé", reaccionó Otero. "Bueno, se ha convertido el programa en defenderte. Ve el año que viene a ver si tienes más suerte. Te puedo componer yo la canción, a lo mejor te va mejor", acabó diciendo Barei para zanjar este desagradable momento. "Totalmente innecesario", reaccionó el canario en las redes sociales, donde el vídeo del debate está siendo muy comentado.