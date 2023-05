Cristóbal Soria: "Algunos futbolistas tendrían que mirarse un poco el ombliguito, que se vengan a Maribáñez y al fútbol de base"

Cuando le llamaron para hacer Maribáñez, el peor equipo del mundo, Cristóbal Soria pensó que a estas alturas de su carrera ya le pesaba. Pero también es "un tío de retos, un tío de causas perdidas", así que acabó por decir que sí muy convencido.

El exdelegado de campo del Sevilla –y tertuliano del Chiringuito de Jugones (Mega)– capitanea el nuevo programa de Cuatro, que muestra los esfuerzos de Soria por reflotar y mejorar el equipo del pueblo de Maribáñez (Los Palacios, Sevilla), de poco más de mil habitantes. El resultado se emite hoy y cada miércoles a las 22.50 h en Cuatro.

'Maribáñez' es un programa sobre fútbol, pero no va de fútbol, ¿es así?El fútbol es la excusa. Lo que vemos es todo lo que rodea a un equipo de fútbol y toda la vida y las tramas que hay alrededor de un pueblo con mil y pocos habitantes que al final he conseguido que se vuelquen con su equipo de fútbol y con un sentimiento.

¿Cómo fue esa primera llamada que usted le hizo al Orejas y que pensó que era usted Carlos Latre gastando una broma?Fue un sábado por la mañana y le llamé a eso de las once y pico, que no es una hora muy futbolera y me imagino lo que pensaría. Él a mí no me lo transmite, él me lo dice después. Se notó sobre todo el primer día que me vieron entrar por las puertas del campo de fútbol, porque El Orejas antes de dar los buenos días le dijo a sus compañeros, "os lo dije, tíos". Hasta él estaba incrédulo y no sabía cuándo iba a salir la cámara oculta o cuando le iban a dar el ramo de flores. Él era el que llevaba luchando con los compañeros semanas diciéndoles que le había llamado Cristóbal Soria y el que les dijo "si no es Cristóbal Soria es Carlos Latre, porque habla igual".

¿Por qué dijo que sí a un proyecto así, qué pensó cuando le contaron esta historia?Lo primero que pensé es que a estas alturas de mi vida personal y profesional... pero yo soy un tío de retos, soy un tío de causas perdidas y no podía decir que no a una oportunidad como esta.

¿Cuáles son las cosas que más le han sacado de quicio y cuáles le han provocado más satisfacción?La satisfacción mayor es que he visto al equipo competir, coger confianza y creérselo. Como dice El Orejas, aquí antes los equipos venían a reírse de ellos y del Maribáñez y ahora vienen a perder tiempo y a intentar que les metan los menos goles posibles. Esa es la mayor satisfacción que a día de hoy me puedo llevar. Lo peor… yo las faltas de compromiso no las tolero y me ha costado y me sigue costando que los futbolistas no antepongan el fútbol a otra serie de situaciones.

¿Cómo reciben los otros equipos el hecho de que lleguen las cámaras del programa?Ha habido partidos y partidos, evidentemente. A partir de que se hizo público el Maribáñez se convirtió en el Real Madrid de la categoría. El día del Maribáñez era el día especial de la temporada y es un plus añadido que nos hemos encontrado a la hora de competir. Antes venían a reírse y ahora vienen a ponerse guapos porque es un día especial.

¿Qué ha aprendido sobre el fútbol haciendo este programa?Bueno, el fútbol siempre te enseña cosas, pero más que aprender me ha gustado mucho retrotraerme a ese fútbol donde todos hemos empezado y visualizar y tener en la retina ese fútbol donde todos alguna vez hemos aprendido algo. Esa ha sido mi mayor experiencia en este reto.

¿En qué se parece el fútbol de pueblo al fútbol de primera división?No se parece en absolutamente nada. En lo único que se puede parecer es que absolutamente todos los que hemos llegado al fútbol de élite en algún momento hemos pasado por el fútbol base, hemos pasado por ese campo de albero, por esos vestuarios y por esas medias rotas. Esto es volver a 25 o 30 años atrás, es volver a los comienzos y como medicina para todos los que hemos estado en la élite, bajarte tres o cuatro escalones, la recomiendo.

Ha hecho piña, casi familia con los jugadores, ¿cómo se compagina eso con tener que decirle a alguno que no juega?Al final el fútbol tiene estas cosas también. Esto no es una ONG, como digo en el programa. Si aquí venimos a querer competir, y ellos han venido a buscarme para competir, para crecer, para saborear la victoria, porque ellos solo conocían el sabor de la derrota, pues evidentemente eso tiene un proceso y eso tiene una parte de ji ji y ja já y otra parte donde hay que enfadarse. Es en esa parte de enfadarse en la que ellos tienen que entender que esto es fútbol y que gira alrededor del único objetivo, que es la mejoría de ellos.

¿Tiene la sensación de haber cambiado la vida en Maribáñez?Ese era uno de los objetivos, poner a Maribáñez en el mapa y evidentemente cambiarle la vida al equipo y si de paso somos capaces de cambiársela al pueblo, pues fenomenal.

¿Cuánto hay de personaje y cuánto hay de realidad en el Cristóbal Soria que vemos en televisión?Yo no concibo el fútbol sin pasión, pero ya no solamente el fútbol, sino mi vida en general, que es pasión, también. Ellos son cero actores, es imposible darles un guion porque son completamente salvajes delante de una cámara, en el buen sentido de la palabra. Es imposible controlarlos y marcarles un guion o marcarles una secuencia. Las secuencias con ellos se han grabado todas una sola vez. Otra cosa es imposible. Ellos se manifiestan tal y como son en cada momento.

Ellos no se imaginaban esta atención, ni llegar a la tele y ser personajes relevantes, ¿se lo imaginaba usted de niño?No, ni en el mejor de sueños me podía haber imaginado llegar a disfrutar de estas cosas que estoy disfrutando ahora. Tú dices personajes relevantes, yo eso no me lo planteo, me planteo el disfrutar como lo estoy haciendo. Cada grabación, cada capítulo, cada escena, la disfruto.

Pasión hay en el 'Chiringuito', ¿hay algún tertuliano con el que se lleve mejor o peor? ¿Eso se traslada fuera del plató?En el Chiringuito, salvo los compañeros que se sientan próximos a mí, el resto son todos para descambiarlos (risas). La relación es "hola, qué tal y adiós, buenas noches".

¿Es mejor así para mantener la naturalidad?Yo soy tal como se me ve. Precisamente Florentino Pérez a mí me dice “a mí me gustas tú, porque a tí te veo venir, yo sé como eres tú, yo ya sé que tú no quieres que gane nunca el Real Madrid. El problema lo tengo con los que no veo venir”. Me quedo con eso, yo no tengo otro trasfondo, yo no tengo otra forma de interpretar, no solamente el fútbol, sino mi forma de manifestarme, a mí se meve venir desde lejos. Desde que me bajo del coche la gente ya sabe lo que hay.

¿Qué le parecerá a Pedrerol esto de Maribáñez?Como amigo mío creo que se alegrará de que esto salga bien.

¿Se podría hablar en 'El Chiringuito' del Maribáñez y de su liga?Eso ahora mismo está muy lejos yo creo.

¿Y qué tiene el Madrid que no le gusta?¿A mí? ¿Que no me gusta? A ver, que yo quiera que el Real Madrid pierda hasta las llaves del coche, no quiere decir que no me guste (risas) tengo amigos que trabajan y que juegan en el Real Madrid… pero que pierdan hasta las llaves.

El fútbol es un juego, nadie ni muere, ni sobrevive por ganar o perder, ¿qué lo hace tan apasionante o que gane España el mundial y haya un baby boom nueve meses después?(Risas) Eso es muy bueno lo del baby boom del Mundial. El fútbol es parte de la pasión que hay en esta sociedad en que nos toca vivir. El mundo se paraliza cuando hay un mundial o una final de Champions y eso quiere decir algo, ¿no? El fútbol tiene algo distinto, algunos lo llaman pasión, otros lo llaman enfermedad, otros lo llaman divertimento. Lo cierto y verdad es que los números que desarrolla el fútbol son incontestables, y eso significa que hay mucho más que un juego detrás de un partido de fútbol.

Hay mucho relumbrón detrás de un partido de primera, pero en el fútbol base hay muchos valores que aprender, por ejemplo para un niño, ¿lo cree así?Y de hecho en las canteras de los equipos importantes de España hay formadores, aparte de entrenadores, hay psicólogos y sobre todo, y es muy importante, forman personas y eso se nota. Cuando tú estás en el fútbol de élite y te llegan jugadores que han sido formados en canteras del Madrid, Barcelona, Atleti, Sevilla, Betis, Athletic Club de Bilbao, Valencia, Villarreal… no me quiero olvidar de ninguno, cualquier equipo que tenga una cantera sólida, una cantera arraigada, se nota que los jugadores, aparte de jugar al fútbol mejor o peor tienen una formación y tienen unos valores.

¿Es responsabilidad de los jugadores y grandes figuras del fútbol ser un ejemplo para los más jóvenes?Debería de ir en el sueldo y debería haber una parte importante de responsabilidad en la mente de cada uno, saber la cantidad de personas que hay detrás de ellos observándoles, mirándoles... Muchas veces yo creo que el futbolista de élite olvida que hay muchos niños y muchas personas que que se ven en el espejo de esos futbolistas y profesionales. Tendríamos que hacerles mirarse un poco el ombliguito. Que se vengan a Maribáñez y que recuerden cómo es el fútbol de base y quizás a lo mejor bajarse al barro sea una buena medicina y es una buena terapia para muchos de estos profesionales que se creen en muchas ocasiones que levitan por encima de la sociedad. Todos los futbolistas han comido frío alguna vez, incluso el que gana 40 millones de euros.

¿También puede ser medicina para quienes denostan lo que pasa en o lo que es Andalucía?Esta es la realidad de un pueblo de la Andalucía profunda. ¿Por qué no mostrarlo tal y como es? Y después cada uno se saque sus propias conclusiones. A mí no me sorprende absolutamente nada, esta es mi tierra, Sevilla, y no hay que esconder nada, nosotros somos así y nos manifestamos solo y exclusivamente tal y como somos.