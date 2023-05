Joan Baldoví: "No me temblaría la mano en ir a los tribunales por la financiación"

Tras 12 años en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví (Sueca, 1958) regresa a su tierra como aspirante a la Presidencia de la Generalitat por Compromís. Maestro de profesión, afronta el desafío de llenar el hueco que dejó Mónica Oltra tras su dimisión y aspira a reeditar un tercer gobierno del Botànic con las fuerzas de izquierdas. Eso sí, aunque desea que Podemos "entre" en Les Corts, asegura que ve posible un Ejecutivo "a dos" con el PSPV. Sus prioridades serán la mejora de la financiación autonómica, un plan sanitario centrado en Atención Primaria y la construcción de 5.000 viviendas públicas.

¿Qué balance hace de los ocho años del Botànic y del papel que ha desempeñado Compromís?Ha sido un papel absolutamente decisivo. Sin Compromís, seguro que no se hubiera llegado tan lejos. Estamos recuperando concesiones privadas y volviéndolas a la pública, llevamos ya dos hospitales y las ITV. Todos los indicadores sociales y económicos son mucho mejores que en 2015. Le hemos dado la vuelta a la educación: ningún niño valenciano paga libros, hemos incorporado los niños de 2 años a la red pública, hay 15.000 profesores más trabajando, 102 centros ya construidos y 100 en proceso. Hemos triplicado las personas atendidas en la dependencia. Hemos llevado Economía y hay más exportaciones, autónomos y personas trabajando que nunca. E insisto en la bondad de los gobiernos plurales. Creo que son más transparentes y ambiciosos que cuando tenemos mayorías absolutas.

Tras el liderazgo de Mónica Oltra y su salida, ¿cree que su salida influirá a nivel electoral?Compromís no se podría entender sin el papel de Mónica Oltra. Evidentemente, cuando dimitió, a mucha gente le dolió. Pero mi percepción es que la gente dice que, aunque no esté, va a votar a Compromís porque es la mejor manera de decir que Mónica también está presente en esta campaña. Por eso, las encuestas insisten en que no solo mantenemos el umbral de 2019, sino que muchas apuntan a un crecimiento, como la del CIS.

¿Mantiene relación con ella?La última vez que hablamos fue en la manifestación del 8 de marzo. Hay que respetar este periodo, que le hacía falta para tranquilizarse y ordenar su vida. Le hacía falta un momento de paz. Yo siempre estaré feliz de que ella asuma el papel que ella decida en estas elecciones o en las posteriores, cuando ella decida.

El candidato de Compromís, en el centro de València. EDUARDO MANZANA

¿Cuál sería su primera medida si resulta elegido Presidente de la Generalitat?Pedir una reunión bilateral con el Gobierno para hablar exclusivamente de modelo de financiación y, si esa reunión es infructuosa, montar un equipo jurídico de primer orden con la Abogacía de la Generalitat, universidades y Consell Jurídic Consultiu para para explorar la manera de reclamar la financiación justa de cinco millones de valencianos en los tribunales. No me temblaría la mano.

Después de haber estado en el Congreso, ¿cuál es el principal problema que ha encontrado para abordar ese asunto?Me he encontrado cero aliados en el PP y en el PSOE. De hecho, el Gobierno (también el actual) bloqueó una propuesta de ley nuestra. El anterior, con mayoría absoluta, lo tenía muy fácil y no hizo absolutamente nada. Nosotros hemos aportado soluciones alternativas como el fondo de nivelación. Falta de voluntad y de valentía problema, este es el principal problema.

¿Cuáles serán sus prioridades si accede al Consell?Lo prioritario para mí sería la financiación, una auténtica revolución en la Atención Primaria con un plan que contemple más medios, más personal y mayor organización para que a uno lo atiendan con un máximo de dos días. La tercera medida sería la construcción de 5.000 viviendas públicas. Hay que tener un parque de vivienda pública municipal y de la Generalitat para que nuestros jóvenes puedan tener un proyecto de vida independiente.

¿Qué propone para acabar con las listas de espera sanitaria y con el atasco en Urgencias?Cada euro que se invierte en Atención Primaria permite ahorrar 10 en atención hospitalaria. Un refuerzo en la atención primaria evitaría los colapsos en los servicios de urgencia de los hospitales. Es evidente que con las listas de espera tenemos que hacer algo y eso, evidentemente pasa por por más medios. Y, donde no seamos capaces de llegar, llegar a convenios. Igual que hemos hecho en en educación decimos que hay que incorporar profesionales a la sanidad. Más medios, más personal, más organización.

Baldoví, durante la entrevista. EDUARDO MANZANA

Educación ha sido una de las banderas de Compromís en el Consell. ¿Será una línea roja en la hipotética negociación de un tercer Botànic?Mi estilo es no poner nunca líneas rojas. Todo se hablará, pero yo creo que si podemos levantar dos banderas serían las de los Servicios Sociales y Educación. En las dos consellerias hemos conseguido avances muy importantes. Nos encantaría seguir llevando Educación y creo que Raquel Tamarit lo está haciendo muy bien.

En el caso de de una negociación de un tercer Botànic, ¿defiende partir de cero o repetir la fórmula del llamado mestizaje de los gobiernos anteriores?Este tema lo hemos hablado, pero no está decidido. Ha habido un mestizajes que han funcionado, normalmente cuando el conseller o consellera era de Compromís. Educación ha sido un ejemplo perfecto de colaboración, de respeto, de lealtad, que es son palabras absolutamente fundamentales en política. En cambio, en otras consellerias probablemente no había ese entendimiento. Al día siguiente de las elecciones, si hay mayoría para formar gobierno, lo tendremos que hablar.

¿Ve riesgo real de un vuelco a la derecha en el Gobierno valenciano?Le voy a ser sincero y mirándole a los ojos. Creo que hay un tercer Botànic. Evidentemente, va a estar muy ajustado y por eso la movilización es absolutamente necesaria. Todos los escenarios apuntan a que el partido está abierto, pero creo que ligeramente decantado para el Botànic. Llevo muchas campañas a mis espaldas y no veo la percepción de que haya ganas de cambio. No hay síntomas como los que se veían, por ejemplo, en 2015.

¿Qué significaría en su opinión si se produjera?Creo que sería catastrófico. Las consecuencias serían las prioridades. Lo estamos viendo en otros territorios, como en Madrid. Aparte de las tonterías diarias para crear polémica y hablar de otras cosas, excepto de la sanidad o las residencias, es decir, de las competencias de un gobierno autonómico. Lo vemos en Castilla y León, donde hay un vicepresidente que tiene ocurrencias tan sui generis como combatir los incendios haciendo un un concierto donde al final no ha querido ir nadie. Cuando los candidatos de la derecha hablan de bajar impuestos eso quiere decir recortes, porque el dinero es el que es. ¿De dónde? ¿Los niños valencianos volverán a pagar los libros? ¿Volverá el copago farmacéutico? ¿Habrá menos profesionales en la educación y la sanidad pública? Hablemos de dónde sacarán los recursos.

Baldoví, durante la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

¿Teme que Podemos no pueda llegar al listón del 5% eso acabe afectando a la reedición del Botànic?Lo voy a decir muy claro: espero y deseo que entre. Pero puede haber Botànic sin la entrada de Podemos. Hay escenarios en los que el Botànic es posible solo a dos. Por ejemplo, como en el Ayuntamiento de València.

En políticas sociales, ¿cree que se puede ir más allá?Claro que se puede ir más allá. Si con este sistema de financiación hemos conseguido tener una media de inversión por habitante en servicios sociales superior a la media española, hay capacidad de crecimiento. Para acabar definitivamente con los expedientes que aún nos quedan en dependencia y en la Renta Valenciana de Inclusión, para garantizar que las personas mayores tengan un centro de día a 20 minutos de casa o una o una residencia como máximo a 30 minutos para que los familiares puedan ir. En servicios sociales nunca se acaba la faena, como en el bancal.

¿Cuál es el modelo fiscal de Compromís? ¿La última reforma del Consell?La reforma fiscal que se tenía que hacer, a grandes trazos, está hecha. Es decir, invertir la situación que teníamos: las rentas medias y bajas eran las que más pagaban de España y las rentas altas, las que menos pagaban. Le hemos dado la vuelta: ahora, las rentas medias y bajas son las que menos pagan y las rentas altas las que más. Eso se llama justicia social, se llama redistribución, que son parámetros progresistas, modernos, de país civilizado. Podremos incorporar alguna figura de fiscalidad verde, hay margen para hacer esto, pero ya no hay para hacer muchas más cosas.

¿En qué consistiría? ¿Sería una imposición a la contaminación?No lo hemos hablado aún, pero nos dice la gente de la Consellería de Hacienda que ahí habría margen, siguiendo la línea de quien más contamina. Pero aún no está definido.

Baldoví, a las puertas de la sede de Compromís. EDUARDO MANZANA

Compromís es especialmente fuerte en Valencia, pero su asignatura pendiente es su implantación en Alicante. ¿Temen que pueda afectarles en el resultado final?Insisto, yo que he hecho muchas campañas, nunca pensé que estaríamos en el Ayuntamiento de València ni que ganaríamos las elecciones en la ciudad y tendríamos la Alcaldía con Joan Ribó. El tiempo nos ha dado sorpresas. Alicante es probablemente el territorio donde nos cuesta más penetrar. Por eso me he esforzado mucho en bajar a Alicante, en priorizar partidas en los PGE para para Alicante cuando he sido diputado. Somos un partido de aquí y eso quiere decir serlo al 100%, desde el río Senia al Segura. Alicante también es mi tierra.

¿Ha tenido que elegir Compromís entre su alma valencianista y la de izquierdas? ¿Cuál predomina más actualmente?Para mí ser valencianista es trabajar por los intereses de los valencianos. Si yo arranco una partida en los Presupuestos Generales del Estado para el transporte público metropolitano de València, para el Palau de Les Arts o para condonar la deuda de La Marina, eso es ser valencianista. El alma valencianista está absolutamente indisociada de mejorar el bienestar de los valencianos. En esto me he dejado la piel y las cejas durante estos 12 años. Conseguir mejor financiación significa tener más recursos para poder hacer otro tipo de políticas, de ayuda a las empresas valencianas, a los autónomos, políticas de vivienda, de juventud. Ojalá hubiera tenido más aliados y menos graciosillos diciendo que en fin, que usted con un diputado no saca nada. Dennos más y verán si sacamos.

¿Qué papel jugará Compromís en Sumar?Bueno, el tiempo lo dirá. En estos momentos tenemos que estar centrados en el ahora y aquí eso son las elecciones municipales y autonómicas. Tenemos que hablar de sanidad, educación, economía, vivienda. Tenemos que hablar de la recogida de la basura. A todos los que nos dedicamos a la política o al periodismo nos gusta siempre ir un paso adelante y hablar del futuro. Pero el futuro empezará a dibujarse a partir del 29 de mayo. Nosotros hemos demostrado que que somos capaces de llegar a acuerdos. En su día fuimos con Podemos y con Equo y en las europeas con muchos partidos. Tenemos esa cultura del pacto porque Compromís, en sí mismo, ya es un pacto.

¿Qué exigiría su formación?Si es un pacto donde todos nos sintamos cómodos, donde se respete la singularidad de Compromís como sujeto político valenciano y se nos respete nuestra capacidad de tomar decisiones, nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad. O digo más, las relaciones personales buenas ayudan a conseguir acuerdos y mi relación personal con Yolanda Díaz es absolutamente cordial, magnífica. Creo que es ha sido la mejor ministra de Trabajo que he tenido.