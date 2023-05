Lorena Castell, de presentadora de televisión y radio a ganar 'MasterChef Celebrity' y arrasar con su Bingo para Señoras

Natural de Barcelona, Lorena Castell Barragán nació el 4 de febrero de 1981. Hija de DJ's de los años 80, Lorena creció influenciada por la música y, en marzo de 2006, formó su propio grupo, Lorena C. Así, en 2008, se presentó para representar a España en Eurovisión, un honor que, finalmente, ganó la candidatura de Rodolfo Chikilicuatre (David Fernández).

La trayectoria de Castell en televisión es amplia. Así, la comunicadora trabajó como colaboradora y coordinadora musical en 8tv, junto a Jordi González y, además, ha trabajado también en Antena 3, presentando el reality, El Marco. En Cuatro, Castell ha colaborador en los programas Los Managers, Lo que diga la rubia y No le digas a mamá que trabajo en la tele.

Lorena también pasó por Telecinco, donde participó en ¿Por qué no te callas?, Gran Hermano: El Debate y Gran Hermano 12: Resumen. Respecto a TVE, Castell ha presentado Vivan los bares. En el año 2015, la presentadora se incorporó al equipo de Espejo Público (Antena 3) y comenzó a colaborar en Zapeando (La Sexta). Desde el año 2011 y hasta 2022, Lorena presentó y locutó Yu: no te pierdas nada, junto a Dani Mateo y Jorge Ponce, en Los 40 Principales. En 2017, se incorporó a Vergüenza Ajena: Made in Spain, como presentadora.

Además de su faceta como presentadora, Lorena Castell también se ha desarrollado como actriz. Así, entre 2002 y 2005, la comunicadora participó en la serie No n'hi ha prou. De la misma manera, ha participado en dos cortometrajes, Reality (2008) y Secretos (2013) y contó con un papel secundario en Spanish Movie (2009).

Asimismo, Castell ha participado en concursos de televisión como Splash! Famosos al agua (2013), El desafío (2022), LOL: Si te ríes pierdes (2022) y MasterChef Celebrity, donde se alzó con el trofeo de ganadora y los jueces disfrutaron de su faceta más divertida al recordar su etapa como trabajadora en un bar del barrio de Malasaña, donde atraía al público con su espectáculo Bingo para Señoras, un encuentro fiestero donde se jugaba al tradicional juego de números.

Actualmente, Lorena Castell presenta el programa Vamos a llevarnos bien en TVE, motivo por el que ha tenido que abandonar su puesto como colaboradora en Zapeando después de nueve años en el espacio de Atresmedia.