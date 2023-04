Lorena Castell deja 'Zapeando' después de 9 años: "Qué difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza"

Nueve años después de empezar su andadura en Zapeando, Lorena Castell abandona el programa de laSexta. Así lo ha confirmado ella misma en su cuenta de Instagram, donde, junto a una fotografía de ella en el plató, ha escrito un texto de despedida.

"Qué difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza...", arranca la cómica, para después informar: "Hoy termina mi etapa después de 9 años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos".

La presentadora eventual del formato, que además es vedette, cantante, empresaria y DJ, agradece a quien corresponda todos estos años. "Gracias a @globomedia por la confianza y @atresmediacom por estos años maravillosos. Gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día. A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional".

Además, señala: "Todavía quedan muchas aventuras por vivir. A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional. Todavía quedan muchas aventuras por vivir … SHOW MUST GO ON", finaliza.