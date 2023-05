Estos días he visto la película Air, sobre el acuerdo entre la marca Nike y Michael Jordan y el lanzamiento de las zapatillas Air Jordan. En ella se recuerda el famoso eslogan 'Just do it' ('hazlo', traducido al castellano). Un gran lema, simple, rotundo, directo, cuyo origen no es lo que parece.

Lejos de surgir del positivismo que transmite, se creó a raíz de la frase que dijo Gary Gilmore, un preso condenado a muerte por haber cometido dos asesinatos en 1976 en Utah. Justo antes de recibir el tiro que acabó con su vida, le dijo a su ejecutor: "Hazlo" ("Just do it"). Unas palabras que hoy son referente de la publicidad, pero como muchos referentes, no son lo que parecen.

Lo mismo que le ha ocurrido a la clase política actual. Una época en la que los políticos y políticas son más actores y actrices, clowns o humoristas de tercera, interpretando papeles cutres y haciendo chistes malos para ganar votos. Un tiempo en el que los eslóganes llenan las calles y las bocas.

Lemas como Ganas, cuando se nos han quitado hace tiempo, Defiende lo que piensas, cuando lo que muchos y muchas pensamos es en cómo la ilusión de las promesas se convierte en decepción a los pocos meses. Valentía para transformar, cuando ser valiente no es solo cuestión de suerte, que dirían los Vetusta Morla. Y al final, más bien, Lo va a hacer Rita, pero de manera literal y sin metáforas.

Por eso voy a tirar de eslogan de éxito, y tengo un sueño, I have a dream, como Martin Luther King. Soñar es gratis, lo que cuesta es convertirlo en realidad. Por eso les digo a todos y todas, "Just do it", "hazlo", no te quedes en palabras y pasa a la acción y lo digo a riesgo de acabar como Gilmore en el corredor de la muerte.