El cantante Peso Pluma se pronuncia en redes tras ser vinculado con el narcotráfico: "Yo me dedico a hacer música"

Peso Pluma, cantautor que hizo historia al convertirse en el primer artista mexicano en llegar al número uno del Top Global de Spotify, se ha visto obligado a pronunciarse en Instagram sobre los últimos rumores que lo vinculan con el narcotráfico.

Recientemente, logró meter cinco pistas en la lista Hot 100 de Billboard y seis canciones en Global 200 de Billboard, incluidas dos en las 10 primeras posiciones en el número siete y nueve. Por ello, Hassan Emilio Kabande Laija, que así es como se llama realmente, es uno de los artistas latinos del momento.

Tras su introducción en el mundo de la música, en 2020, y su fama a nivel mundial, se comenzó a elucubrar sobre su presunto vínculo con el tráfico de drogas, algo que, además, podría venir de su familia.

'Story' de Peso Pluma. INSTAGRAM

Por ello, Peso Pluma acudió a sus redes sociales para desmentir tajantemente esta información: "Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con (engaños). La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet".

Aun así, el cantautor aseguró que no se refería "a un tema en específico". "Solamente he estado más enfocado en la elaboración del disco y no he dado declaraciones ni entrevistas porque no me gusta el chisme", añadió en stories.

Al parecer, según sostuvo Pepe Garza, experto en el género de música mexicana grupero que acudió al programa de YouTube Chisme no like, el abuelo del cantante habría sido un pistolero llamado Pedro Eleodoro Cázares Laija. Conocido como 'El Culichi', fue mano derecha de Pedro Avilés Pérez, 'El León de la Sierra', una importante figura del narcotráfico.