Las razones de la rebelión del príncipe Andrés contra su hermano, Carlos III de Inglaterra

Mientras vivió su madre, la reina Isabel II, para quien era su ojito derecho, el príncipe Andrés, duque de York, vivía más o menos tranquilo. Sabía que, a pesar de la multitud de escándalos que protagonizaba, tenía a la matriarca de su lado y que le iba a defender y apoyar tanto de manera pública, cuando le pidió que fuera él quien la acompañara a uno de su últimos actos públicos, como en privado, dentro de la familia real británica.

Sin embargo, con la llegada al trono de su hermano mayor, Carlos III de Inglaterra, las tornas han cambiado y ahora el que fuera apodado en su etapa militar como 'Andresito el Cachondo' [Randy Andy] se ha tenido que revelar contra él para intentar mantener un estatus del que el resto de La Firma quiere que se desprenda de una vez por todas.

Aunque es cierto que el padre de Beatriz y Eugenia de York ya ha descartado 'hacerse un príncipe Harry' y escribir su propia autobiografía, lo cierto es que ello no quita que no se haya revelado contra el nuevo monarca y esté buscando casi desesperadamente sacarle de sus casillas. De hecho, se pudo comprobar en un evento histórico como lo fue su Coronación.

Incluso por delante de su segundo hijo, el príncipe Andrés fue el verdadero convidado de piedra a la gran ceremonia de Carlos III. Abucheado a su llegada a la abadía de Westminster, el que fuera gran amigo del banquero condenado por trata sexual de menores Jeffrey Epstein apareció luciendo la túnica y las insignias de la Jarretera, la orden de caballería más antigua del mundo, a pesar de que fue despojado de todos sus títulos a principios de 2022, si bien esto fue permitido por el actual soberano.

Pero no contento con ello —apenas fuera enfocado por las cámaras— no se conformó con el segundo plano y la tercera fila en la Coronación, sino que, según cuentan desde The Telegraph, el príncipe Andrés exigió formar parte de la sesión de fotografía oficial del evento, si bien dichas imágenes nunca verán la luz.

Entre otras cosas, el monarca se cuidó en salud y evitó que en el momento del homenaje al nuevo rey, en el que todos los varones de la familia real le rinden pleitesía, se limitase solo al heredero Guillermo de Inglaterra, príncipe de Gales. Además, evitó que ni Andrés ni sus hijas apareciesen por el balcón en el tradicional saludo.

Aunque ha habido más. Según han informado desde el periódico Daily Mail, Carlos III ha recortado significativamente el subsidio anual de 285.000 euros que la difunta reina Isabel II le había otorgado a su hijo Andrés.Esto tiene una importante repercusión en su vida, dado que ahora ya no es capaz de pagar el mantenimiento que requiere Royal Lodge, la mansión en la que vive, y que es propiedad de los Windsor.

Y es que el soberano quiere que su hermano abandone la propiedad, pues desea que ahora pertenezca a los príncipes de Gales y a su familia. Sin embargo, al príncipe Andrés no le gusta nada la medida y "se está negando a ceder" la vivienda y a desalojarla en la pues ha residido en ella los últimos 20 años junto a su exesposa, Sarah Ferguson.

El príncipe Andrés ha llegado a Westminster acompañado por la princesa Eugenia de York. AP

Todo esto a pesar de que Carlos III les ha prometido que podrán vivir en Frogmore Cottage, la antigua casa del príncipe Harry y Meghan Markle y que reformaron poco antes del Sussexit. Explican desde el citado medio que el duque de York está buscando desesperadamente encontrarse cara acara con su hermano mayor para tener una importante conversación.

Un amigo del príncipe, que ve a Andrés "tan frágil", ha asegurado: "Se niega a ver a nadie. Esa ha sido la casa de su familia durante los últimos 20 años. ¿Es de verdad sensato echarlo? Está preocupado de que ahora que la coronación ya ha terminado, vuelen los cuchillos. Le preocupa que incluso desconecten los servicios mínimos para poder sacarlo de allí. Pero estamos hablando de seres humanos, no con bienes inmuebles".

Otra fuente cercana al duque de York añade que le parece reprobable que todo el asunto de Royal Lodge y Frogmore Cottage lo estén llevando antes unos funcionarios haciendo cuentas que los propios hermanos. "Si Carlos quiere que Andrés se implique y ayude a la familia en estos tiempos difíciles", se pregunta el informante, "¿no existe una mejor manera de hacerlo? ¿Por qué no hace lo correcto, que es sentarse [con Andrés] y hablar las cosas? Si necesitan la casa para Guillermo, quizá deberían decírselo antes a Andrés. Tal vez incluso Guillermo debería invitar a su tío a tomar el té y explicarle la situación".

Finalmente, añade esta fuente, queda lo más importante: que lo haga el rey. "¿Por qué Carlos III no invita a su hermano a una reunión y le pregunta si dejaría Royal Lodge para ayudar a su sobrino y al futuro de la monarquía? Y se acuerdan unos plazos aceptables para ambas partes. ¿Es tan difícil tener un mínimo de decencia? Son personas de carne y hueso quienes están en el meollo de este asunto. Él acaba de perder a su madre. ¿Quién, justo después de eso, querría ser desalojado de su casa por su hermano?".