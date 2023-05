El tráfico de personas hacia Estados Unidos vuelve a ser noticia después de que hayan trascendido imágenes de varios hombres y mujeres cruzando el río. Este martes, El programa de Ana Rosa ha emitido una entrevista con uno de los miembros de la mafia que controlan estas operaciones.

Se hacen llamar 'coyotes' y se encargan de vigilar qué personas cruzan el río. Además, para poder cruzar, les piden unas cantidades de dinero muy elevadas. Por ello, un equipo del matinal de Telecinco se ha trasladado a Reynosa, en México.

El cruce del río Bravo se ha convertido en el lugar de paso de los inmigrantes ilegales. Sin embargo, las familias con menores a su cargo, ancianas y discapacitados se encuentran con las trabas de los 'coyotes', que les obligan a vivir en campamentos a cambio de una tasa económica y, además, les piden unas cantidades desorbitadas para cruzar al país vecino.

El programa ha podido hablar, también, con Renata, una anciana procedente de Honduras que ha explicado que huyó de su país de origen con sus hijas, nietos y un bisnieto. El motivo por el que la mujer y su familia huyen se debe a que habían matado a su hijo "por no querer formar parte de los 'Maras': "Si volvemos a nuestro país, nos matan a todos".

Por su parte, el miembro de la mafia, vestido completamente de negro, gafas de sol y un pañuelo oscuro que le cubre la cabeza, ha destacado: "Me dedico a ser 'coyote' aquí en la frontera de Reynosa Tamaulipas. Nosotros nos dedicamos al cruce de personas ilegalmente a Estados Unidos, perdemos la cuenta de cuántos... porque no todos cruzan".

El entrevistado, además, ha explicado ante la cámara que son conscientes de que, a cambio de dinero, muchas personas mueren en el río: "Algunos no tienen la suerte y no pueden llegar a su destino". Respecto al precio que deben pagar, el 'coyote' no se esconde: "Pongamos que son unos 6.000 dólares (5.500 euros). Es lo que anda valiendo un cruce económico hasta Houston".