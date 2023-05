Paulina Rubio se ha pasado este lunes por Y ahora Sonsoles para conversar sobre su nueva canción, No es mi culpa, con Sonsoles Ónega. Sin embargo, la entrevista ha derivado en otros temas más allá de la música, pues la cantante ha presumido de su amistad con Rocío Carrasco.

La artista mexicana ha asegurado que admira profundamente a Rocío Jurado y que, desde hace un tiempo, mantiene "una hermosa amistad" con la hija de la cantante, Rocío Carrasco.

La compositora ha comentado que había hablado hacía unas horas con Carrasco. Eso sí, se ha confundido durante su explicación, lo que ha dejado sin habla a la periodista durante unos segundos.

Paulina Rubio @PaulinaRubio Hermosaaaaa Diva del pop Latino en #yahorasonsoles Hablando de la hermosa Amistad que tiene con mi Rocio Carrasco son mas que amigas, son hermanas ❤️ #Apoyorocio15M #ADMALTRATADOR #yoveosalvame pic.twitter.com/FRpj5K5txX — Dadey Madariaga (@topDadey) May 15, 2023

"Rocío Jurado es mi hermanita. Justo estaba hablando con ella, que venía de un ave. Yo la quiero mucho", ha expresado la cantante, a lo que la presentadora ha respondido: "No... ¿Cómo que has hablado con ella?". Rubio ha insistido en que hablaba de Rocío y, entonces, Ónega ha matizado: "¿Jurado?". "Ay, no, con Rocío su hija", ha aclarado la invitada.

No obstante, la intérprete ha asegurado que la relación que comparte con Carrasco es muy valiosa. "Mi madre y Rocío (Jurado) se admiraban, eran amigas", ha avanzado.

Momentazo de Paulina Rubio en #YAS15May



"Rocío Jurado es mi hermanita, justo estaba hablando con ella que venía llegando de un ave" pic.twitter.com/s3ENMlY6Sl — televisivok  (@televisivok) May 15, 2023

"La relación que tengo con Rocío Carrasco es una de las relaciones más hermosas que he tenido en mi vida", ha zanjado la cantante, remarcando, de nuevo, que unos segundos antes se refería a la hija de 'la más grande'.