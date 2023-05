Pocholo monta una fiesta en 'Supervivientes': "Con él siempre hay buen rollo"

Pocholo visitó a su sobrino Bosco durante la noche del domingo en Supervivientes. Tras repartir las recompensas desde el helicóptero, el empresario se atrevió a saltar como los concursantes.

"Llega un nuevo concursante", anunció Laura Madrueño a los Supervivientes -a modo de broma-, los cuales se quedaron desconcertados. Ningún concursante lo pudo reconocer desde las alturas.

"Creo que es tu tío", le dijo Artùr a Bosco. "Como sea tu tío me parto", le respondió Raquel. Cuando, por fin, logró divisar al invitado en el agua, Bosco se adentró corriendo para abrazarle al grito de "¡tío Pocholo!".

Una vez en la orilla, el aristócrata hizo pasar una sorpresa: un grupo de música con timbales hondureños. Todos los concursantes y Laura Madrueño bailaron alegres. "Con él siempre hay buen rollo", dijo la presentadora.

Una vez que tío y sobrino se quedaron solos, el invitado le dio unos consejos: "Le he dicho que sea cauto y le he dado consejos blancos desde mi punto de vista, para que no le alteren".

Al despedirse, ambos gritaron al unísono "¡a tope!", coletilla que utiliza Bosco a menudo. Una vez que Pocholo se marchó, el joven se emocionó y derramó algunas lágrimas.