El encuentro de Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana y el futuro del presentador tras cancelarse 'Sálvame'

Sálvame pondrá su punto final en la parrilla de Telecinco el próximo 23 de junio, una fecha muy especial para el programa -coincide con el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez- y con la que se despedirá tras 14 años ininterrumpidos de emisión.

Antes, los profesionales que trabajan en el programa ha ido contando cómo se enteraron de la cancelación, no comunicada directamente por la dirección de Mediaset, según su testimonio. Algo que ha confirmado el propio presentador del formato, Jorge Javier Vázquez.

En una entrevista para La tarda de Catalunya Ràdio, el catalán, además de confirmar que recibió la información por los medios, ha relatado su encuentro con Ana Rosa Quintana, que ocupará la franja de las tardes a partir de septiembre.

"Me encontré a Ana Rosa de casualidad, y lo que me salió de corazón fue darle dos besos y desearle suerte", ha relatado. "Empecé a trabajar con ella hace más de 25 años en Sabor a ti, en Antena 3. Sinceramente, por encima de todo, yo le tengo un gran cariño a Ana Rosa Quintana, no lo puedo negar. Le di dos besos y le dije que estas son cosas que pasan en la empresa", ha aclarado.

Además, Jorge ha contado que la veterana comunicadora le comentó que aceptó la oferta de Mediaset por su compromiso con el grupo. "Ya que la cadena se había portado tan bien con ella, quería corresponder a esa relación tan buena que tenían", ha relatado.

Sobre los motivos de la cancelación y su futuro en la empresa, ha asegurado: "Yo puedo tener mi opinión, pero a lo mejor no es la adecuada. Y, sinceramente, no me gusta expresarme. Yo sigo en la empresa y sigue siendo mi casa. En toda esta historia sí que quiero tener la cabeza muy fría. Soy muy feliz en esta empresa", ha recordado, como ya hiciera hace unos días, indicando que su intención es seguir: "Yo tengo contrato de exclusividad hasta 2025. Y continuaré en mi puesto de trabajo", ha reiterado, aunque reconoce que, de momento, no le han hablado de proyectos futuros.