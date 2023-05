Bertín Osborne desvela cuándo volverá a España Ana Obregón con su hija-nieta Ana Sandra

El regreso de Ana Obregón a España desde Miami está cada vez más cerca. La presentadora y jurado de Mask Singer se había establecido temporalmente en EE UU para dar la bienvenida a Ana Sandra, su hija adoptiva y nieta biológica, nacida allí por vientre de alquiler. Aunque no ha podido estar de forma presencial para el estreno de Mask Singer, sí lo hará para otro proyecto televisivo que también tiene entre manos, tal y como ha confirmado el presentador y amigo Bertín Osborne.

Se trata de una entrevista para el programa Mi casa es la tuya, que presenta Osborne en Telecinco, y que será la primera que conceda tras su vuelta a España.

El presentador participó recientemente en un evento público donde confirmó el esperado regreso de Ana Obregón para ser entrevistada en su programa. "Lo haremos ahora dentro de unos días", ha asegurado.

Además, Osborne ha indicado que la presentadora le ha dicho que "lo va a contar todo", en referencia a su reciente maternidad por gestación subrogada y todo el debate que se generó alrededor de ello en España.

Esta sería la tercera vez que Obregón es entrevistada en el programa de Bertín Osborne, con quien mantiene una estrecha amistad. Fue allí donde la presentadora, de 68 años, contó por primera vez en televisión cómo vivió la pérdida de su hijo Aless por un cáncer.

El motivo por el que visitará ahora a Osborne en Mi casa es la tuya es bien diferente. "La he visto muy contenta. Nos enteraremos de por qué y cómo lo ha hecho. Sabéis que no soy nada cotilla y no me entero de las cosas hasta que no aparecen y me las cuentan", ha zanjado el también cantante.