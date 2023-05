Bertín Osborne invita a charlar a Jesulín en su nueva 'Casa' pero sin mencionar ni a Belén Esteban ni a su hija Andrea

Bertín Osborne regresa a la televisión este lunes próximo, 15 de mayo, a las 22 horas con una nueva edición de su programa Mi casa es la tuya (Telecinco). Lo hace con el diestro Jesulín de Ubrique, un invitado "muy simpático, muy divertido, como él es", según palabras del anfitrión.

Antes de que el público se pregunte si esta cordial reunión ha servido para que el torero hable de uno de los temás que más interés suscita, el propio Bertín lo aclara: "Yo mandé un mensaje a Belén Esteban para decirle que no se la había mencionado. No ha salido su nombre en el programa. Lo único que hemos hecho es repasar sus últimos años de Jesulín, de los que no se sabe mucho, hablar de su mujer, de las cosas que les están sucediendo ahora y si vuelve o no a los toros. Todo muy distendido".

Y va más allá, para tranquilidad de los espectadores: "No se habló mal de Belén Esteban porque yo no lo hubiera permitido. A Belén le tengo mucho cariño, me parece una tía estupenda, la quiero muchísimo y no lo hubiera permitido, aunque Jesulín jamás lo hubiera hecho, ¿eh?".

Tampoco el torero accedió a hablar de la hija que tuvo con la colaboradora de Sálvame, Andrea Janeiro, hace 23 años. "No, Jesulín me dijo que no quería hablar de eso, porque no quería entrar en conflicto con nadie y yo se lo respeté".

Jesulín de Ubrique arranca la nueva temporada de #MiCasaEsLaTuya: "Voy a defender a capa y espada la privacidad de mis hijos"



👉 El lunes 15 de mayo a las 22:00h, estreno en @telecincoes https://t.co/WUSK0KLPTC — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 12, 2023

Puntualizado lo anterior, ¿de qué hablarán entonces Bertín y Jesulín? Pues de María José Campanario, su mujer, y de sus otros tres hijos; Julia, Alejandro y el pequeño, Hugo. "Voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mis hijos", asegura en el programa Jesulín. También se deshace en elogios hacia María José. "Mi mujer y yo somos uña y carne, vamos los dos a una", aclara. Y se emociona al recordar los momentos más duros de la enfermedad de su esposa. "Es una mujer fuerte y ha sabido convivir con el tema del dolor". Hay que recordar que la odontóloga sufre de fibromialgia, una enfermedad que causa un dolor casi continuo e incapacita para cualquier actividad.

Belén Esteban, por su parte, dejó muy clara su postura sobre el regreso de Jesulín a la pequeña pantalla. “Me alegro mucho por él porque tiene que trabajar, tiene cuatro hijos y le va a venir muy bien para airear la cabeza. Es un desgraciado, vende una felicidad que no tiene”, manifestó.

Lo que más le duele a la colaboradora es que el diestro, según sus palabras, no se haya preocupado tanto por su primogénita como sí hace con sus otros tres hijos", lamentó públicamente.

A pesar de todo, Belén afirmó que Andrea, que estudió Comunicación en Londres y ahora vive en Los Ángeles, "quiere mucho a su padre y a sus hermanos".