'Sálvame' enfada a Belén Esteban al proponer colgar una foto de Jesulín de Ubrique junto a la suya en el pasillo de Telecinco

Sálvame está utilizando la entrevista de Mi casa es la tuya a Jesulín de Ubrique estos días para hacer hablar a Belén Esteban sobre su expareja, después de años sin mencionar mucho sobre el torero. Para continuar con ese 'juego', la tertulia de Telecinco ha dado un pasito más.

Y es que el programa ha lanzado una propuesta al público desde 'El pasillo de las vanidades'. Como el diestro dio durante años mucho de qué hablar en la cadena, el espacio televisivo ha mostrado que había una foto de Jesulín preparada para ser colgada junto a la de Belén, y del voto de los espectadores dependía que adornara la pared.

La 'divertida' propuesta de la tertulia de Telecinco no ha agradado a Belén Esteban. "Me parecen muy fuertes muchas cosas que hace el programa", ha expresado. "Me dicen que me tranquilice y luego hacen esto", ha añadido la madrileña.

Aunque el resto de colaboradores y las presentadoras han vuelto al plató, la de San Blas ha salido de las instalaciones de Mediaset. Al rato y al recomponerse, la madrileña ha vuelto a ocupar su silla sin comentar nada sobre la propuesta de Telecinco.