Sam Heughan está más activo que nunca en su carrera profesional. El 16 de junio se estrenará la nueva temporada de Outlander, y, mientras, ha presentado la comedia romántica Love Again.

En esta, Priyanka Chopra, la coprotagonista, envía mensajes de texto al móvil de su prometido fallecido. Sin embargo, el número ya ha sido reasignado al personaje de Sam Heughan. Así ambos se conocerán y comenzará un nuevo romance.

Por la presentación de la serie, el actor ha ofrecido una entrevista a People, donde ha confesado qué es para él el amor. Y es que, aunque el actor ha intentado mantener siempre separadas su vida amorosa de la pública, ha compartido con sus seguidores sus pensamientos.

Apenas se tienen datos sobre los romances del actor. Si bien hace un año le llegaron a ver en actitud romántica con una mujer, todo apunta a que no llegó a ser nada. Lo que sí que ha asegurado el escocés es que no duda en dar todo de sí cuando del romance se trata.

"He hecho todos los regalos y he aparecido cuando menos lo esperaba, pero, hasta ahora, sigo buscando a la indicada", ha asegurado dando a entender que, por el momento, no ha encontrado aún pareja.

Como ha confesado al citado medio, por ahora se centra en su carrera. Por ello, no es de extrañar que sus fans estén completamente volcadas con el actor. Como así ha explicado al citado medio, ha recibido desde propuestas de matrimonio hasta las peticiones más extrañas: "He firmado alguna que otra parte del cuerpo".

Sin embargo, lejos de preocuparse por ello, agradece todo el amor que lleva recibiendo desde que comenzó su carrera: "Nuestros fans llevan ya diez años demostrando siempre su apoyo. Es siempre un placer poder conocerles en persona. Son geniales".