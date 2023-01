La serie Outlander es la adaptación televisiva de la saga superventas escrita por Diana Gabaldon. Tiene un componente de ciencia ficción y fantasía con viajes en el tiempo que marca la gran historia de amor entre Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe). Cada nueva temporada se emite en estreno en Movistar Plus+, donde actualmente está disponible la temporada 6. La 7 está aún en rodaje y llegará a Movistar Plus+ en 2023 junto a la segunda temporada de Men in Kilts (una serie documental sobre Escocia), que también protagoniza Sam Heughan. Hablamos con el actor sobre ambos proyectos, aprovechando su visita a Madrid, donde protagonizó un encuentro con los fans de la serie.

¿Cómo es para un actor enfrentarse a una historia de amor tan emblemática y popular?La verdad es que ha sido una experiencia increíble. Es algo raro para un personaje o para un actor alcanzar esa popularidad. Creo que Jamie es uno de los personajes más característicos, sobre todo que ha llegado mejor a la gran pantalla y para mí ha sido realmente una oportunidad y me he sentido tremendamente afortunado. Ha sido una estupenda historia hasta la fecha. Veamos dónde nos lleva.

¿Cómo ha sido la evolución del personaje, que empezó muy joven y ha pasado ya por décadas?Buena pregunta, nosotros empezamos cuando Jimmy tenía 23, ahora tiene 60 años casi. Era un joven guerrero que acababa de regresar de Francia y de repente luego se casa, es padre, le llega la paternidad y es un verdadero líder de muchas personas y responsable de toda una comunidad. En el punto bélico también hay ido evolucionando, ha ido adquiriendo cierta madurez, ha sido más reflexivo, calculador. Eso es lo que ha ido viviendo en las últimas experiencias y eso es lo que le ha llevado por ese camino. Desde la violación de Claire realmente él es cada vez más frágil. Había perdido antes a Claire y sabe que si la vuelve a perder será el fin de sus días. Así que es más mayor y más frágil.

¿Así es como él querría vivir?Creo que tiene ahora mucha más responsabilidad. Antaño eran él y Claire, pero luego llegaron los niños y ahora se tienen que hacer cargo de toda una comunidad, se ha convertido en un jefe del clan. Ahora en Estados Unidos además tiene muchas más responsabilidades en la guerra de la independencia y los británicos confían en él. Sus roles y responsabilidades han cambiado. Él no quería ser líder de los hombres, simplemente, yo creo que quería una vida tranquila, pero a medida que va envejeciendo toma una mayor conciencia, como su tío Colum, un verdadero calculador y se va pareciendo más y toma el peso de la responsabilidad.

Después de tantas temporadas, ¿el actor y el personaje van confluyendo, se van pareciendo cada vez más uno a otro?Me resulta fácil meterme en el papel de Jamie, pero no siempre. Justo hace poco me ha pasado en una grabación de un audiolibro de Men In Kilts que estábamos bromeando y estaba intentando hacer la voz de Jamie y se me había olvidado cómo emular su voz. Pero cuando llega el rodaje me pongo todas sus vestimentas, las botas, no sé, al final me acabo caracterizando. Yo creo que somos bastante diferentes como personas, pero realmente siempre aportas algo tuyo a los personajes. No sé, no creo que sepa la diferencia hasta que realmente hayamos dado carpetazo a todas las temporadas.

¿Sabe cómo acabará la historia? ¿Viajará Jamie en el tiempo?Claro, gracias a Diana Gabaldon sé perfectamente el final, lo ha compartido conmigo. Hace mucho, cuando empezamos el rodaje me contó la escena final y hace poco me habló de ello porque sigue escribiendo. El final feliz sería volver a Escocia con toda su familia ante la chimenea, con una copa de whisky y vivir tranquilamente, pero no creo que esto vaya a pasar. Viajes en el tiempo... yo creo que Jamie no puede viajar en el tiempo, pero no lo sé. Bueno, donde esté Claire es donde quiere estar él.

¿Cuál es la clave de la relación de Jamie y Claire? Porque ella es una mujer muy moderna para los tiempos de Jamie...Es muy moderna no solo para la época de Jamie, a veces tiene visiones de cómo tendrían que hacerse las cosas y es ahí cuando tienen ese conflicto entre ellos dos. Pero creo que la clave es que realmente se comunican muchísimo. Lo vemos en numerosas escenas, como están inmersos en un debate donde hablan de sentimientos, de visiones, de experiencias pasadas y se aceptan la una y el otro y a medida que van creciendo y tienen relaciones con otras personas lo aceptan y lo dicen abiertamente. Esa es la lección que deberíamos aprender todos.

Citaba 'Men In Kilts' hace un momento. Estoy pensando en comprar mi primer kilt, ¿algún consejo?

Sí: cuanto más corto mejor, un mini-kilt. Tendrás frío, pero muchos amigos (risas). A mí me encantan las faldas escocesas. En la serie aparecen mucho. Son calentitas, ojo, te sorprendería y para montar a caballo van perfectas. Además, puedes llevar el móvil o una botellita de Whisky (risas). Es interesante y un verdadero homenaje a Escocia, me ha encantado llevarla.

¿Que la gente fuera de Escocia use kilt le parece apropiación cultural o le agrada porque es un homenaje a su cultura?Es maravilloso, sí. Yo creo que podría llevarlo cualquiera y en otras culturas en el mundo también hay faldas para hombres. Hay culturas guerreras como los maoríes neozelandeses, o incluso tribus asiáticas tienen una vestimenta muy parecida. Sí, ponérosla todos, os aliento a que lo hagáis.



La serie tiene un componente sexual claro, ¿cuán importante cree que es ese componente en la serie?

La serie habla de la relación de Jamie y Claire y de su explotación mutua, de la reconexión a través del tacto y el físico. Ambas personas realmente son muy sexuales y es increíble ver ese transcurso a medida que van envejeciendo, pero que siguen sintiendo esa pasión tan ferviente por el otro y es importante resaltarlo en la en la serie. Creo que siempre hemos intentado calcularlo con medida, con cautela, pensar en por qué lo mostrábamos, es decir, qué aporta esta escena, cómo muestra la relación y cómo evoluciona. A veces es la necesidad de sentirse próximo el uno al otro, otras veces es encontrar el hogar o pasión y a veces el puro olvido, intentar evadirse de algunos traumas pasados. Ha sido una herramienta muy útil para Jamie y Claire. Hay escenas un poquito más dificilillas de rodar, pero es importante para la relación.

¿Cómo ha sido a lo largo de los años la evolución de la forma de rodar estas escenas de sexo?Creo que ha sido la evolución que ha vivido la industria del cine desde hace diez años, que es cuando empezamos a rodar y la industria cinematográfica no tenía nada que ver. Después empezaron a salir otras series donde había muchísimos desnudos, como Juego de Tronos. Antiguamente se ponía ahí directamente al actor y a la actriz, pero ahora hemos progresado mucho. Ahora hay asesores de intimidad, para ese tipo de escenas íntimas, para poder lidiar con eso. También hay un coordinador de dobles, con una labor muy parecida, porque antes tampoco había un coordinador de escenas íntimas.

Háblenos de 'Men in kilts'...Hemos rodado muchísimas escenas en Men In Kilts. En la anterior y en esta temporada, en Nueva Zelanda. Yo al principio empecé a rodar los fines de semana. Yo financié el rodaje, lo dirigí, lo produje y la verdad es que rodamos muchísimo material por toda Escocia, aunque no nos cupiera todo en la serie documental. Realmente ha sido una experiencia divertidísima contar cómo son los personajes escoceses, las historias, todos los castillos que hay en Escocia o cuando estábamos en toda la zona de esquí o cuando hicimos surf y eso que muchos saben que no se puede surfear en Escocia. Hay tantas cosas que hacer y que ver que no se pueden meter solo en una entrega, así que creo que la segunda temporada creo que va a ser igual de divertida. Y habrá más actividades.

¿Habrá más o menos whisky?Mucho más, siempre mucho más (risas).

En la sociedad que vivimos la belleza siempre suele ser una ventaja, ¿en alguna ocasión a usted le ha supuesto un inconveniente?Bueno, a ver, si fuera guapo... me encantaría ser guapo. Creo que hay estereotipos, que los personajes principales masculinos a veces sí son muy guapos. Si los actores son demasiado guapos a veces no se les tiene en cuenta para ser personajes de reparto. Yo creo que Jamie es un personaje increíble independientemente de su belleza y es increíble haberlo podido hacer.

¿Algo que le quede por hacer y que le apetezca?Me gustaría hacer otro tipo de desafíos, tipos malos, un poquito más oscuros, turbios, algo donde creo que podemos explorar mucho más como actores.