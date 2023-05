Elliot Page posa sin camiseta para reivindicar la lucha trans: "Nunca pensé que llegaría a sentir la alegría que siento con mi cuerpo"

Getty Images for LACMA

Elliot Page se ha convertido en uno de los referentes para el colectivo LGTBI desde su salida del armario como hombre transexual. Desde entonces, el actor ha hecho todo lo posible por dar visibilidad a su lucha a través de su propia experiencia.

De esta manera, ha hecho de sus redes sociales la mejor manera de poder mostrar a sus seguidores cómo ha cambiado su vida. Sin tapujos, el protagonista de Juno narra sus vivencias y pensamientos, especialmente en lo relacionado con la disforia corporal.

El camino hasta lograr sus objetivos no ha sido fácil. Por ello, ahora ha querido demostrar lo orgulloso que se siente de su cuerpo. Así lo ha compartido con sus fans en su nueva publicación de Instagram. Y es que la época de mayor calor es uno de los momentos más duros para las personas trans, pues no pueden ocultar su cuerpo con tanta facilidad.

"La disforia aumenta en verano. Sin capas, solo una camiseta, -si te ponías muchas capas, oh ya estabas sudando- constantemente mirando hacia abajo juzgando mis camisetas anchas" comenzaba a narrar el actor en el pie de foto de su publicación en la que aparece mostrando su torso.

"Ahora me siento tan jodidamente bien tomando el sol, nunca pensé que llegaría a sentir esto, la alegría que siento con mi cuerpo. Me siento muy agradecido de todo lo que me ha permitido la liberación de mi género y espero poder compartir pronto más de viaje".

Ante la publicación, no han sido pocos los que han querido mandar su apoyo al intérprete. La imagen cuenta ya con más de un millón de 'me gustas' y está repleta de mensajes positivos. "Estoy muy feliz por ti y todo lo que estás haciendo por la comunidad. Todo el mundo debería de sentirse a gusto con su cuerpo" comentaba una seguidora.