Pantomima Full se ríe de los podcast con gente conocida: "Del famoso se aprovecha todo"

Los podcast están de moda y las plataformas que los alojan tratan de distinguirse de la competencia contando con personas conocidas que se presten a grabar para ellos esta especie de programas de radio para escuchar en diferido.

Ahí es donde el dúo cómico Pantomima Full ha encontrado un filón para su último vídeo, en el que muestran a dos supuestos famosos a los que les "encanta escucharse" y que estrenan un podcast llamado Granujas.

"Hago tele, he hecho radio, he hecho la obra de teatro, el cameo en la peli esa..., yo no sé qué me queda por hacer", dice uno de los personajes, como si de una gran carrera se tratase. "Del famoso se aprovecha todo", dice uno de los rótulos del vídeo, que siempre da el contrapunto a lo que alegan sus protagonistas.

"No sabía ni lo que era un podcast, pero me dijeron 'Peque, tú vas ahí, te tomas un vinito, cuentas tus cositas y ya lo tenemos'", explica el personaje que interpreta Rober Bodegas.

"Se paga muy bien, además", apunta un tal Chechu, el personaje de Alberto Casado. "Inquietudes artísticas: el dinero", apostilla el rótulo.

Los personajes leen un supuesto comentario de un fan, que les dice que les ve en la tele. "Mierda de famosete -> Oro de desconocido", aparece en pantalla.

"Me sacáis ahora una foto comiendo palitos que tengo que subir un stories. Ochocientos pavos dos fotos, tocotó", se jacta el personaje de Chechu por cuánto recibe por hacer publicidad. "Síguelo para que te monetice", invita un rótulo y al poco otro asegura que no hacen podcast, que hacen podcash.