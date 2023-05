Jeremy Renner actualiza su estado de salud mostrando sus duros entrenamientos: "Pasando por alto el dolor"

El actor Jeremy Renner ha actualizado su estado de salud después de que el pasado mes de enero fuera arrollado por una máquina quitanieves, lo que le provocó la rotura de más de 30 huesos del cuerpo. El accidente marcó un antes y un después en su vida, aunque siempre se ha mostrado optimista sobre su recuperación. Lo ha demostrado, una vez más, a través de Instagram.

El intérprete ha compartido los entrenamientos de pierna que hace, en los que se le puede ver enérgico y recuperando su fuerza, a pesar de la gravedad de sus lesiones.

"He decidido pasar por alto el dolor del progreso (esta maldita tibia destrozada) y empezar a probar cómo se conducen estas nuevas partes de mí. El cuerpo es milagroso...", ha expresado el protagonista de la película Ojo de halcón (Marvel).

"Aunque me siento como el hombre de hojalata, necesito aceite para todas mis nuevas articulaciones (caderas, rodillas, tobillos, tibia, etc)", ha añadido.

El actor también ha publicado un emotivo vídeo que ha elaborado su fisioterapeuta, comparando su estado físico tras el accidente y su situación actual.

Desde que casi perdiera la vida, no solo su círculo íntimo se ha volcado con él, pues también lo ha hecho el mundo de la cultura. Una muestra de ello es que el mes pasado, sus compañeros y amigos del MCU, Scarlett Johansson y Chris Evans, le hicieron una visita en Los Ángeles para conocer de primera mano los avances en su estado de salud.

Una pequeña reunión de parte de los Vengadores que pasó desapercibida hasta que la actriz la rememoró emocionada en una entrevista con Variety.

"Sinceramente, me puse la hostia de contenta por verle. No sabía si lo iba a volver a ver", confesó Johansson. "Y no solo verle, sino ver su progreso y el magnífico estado mental en el que estaba. Es una persona muy espiritual, muy tierna; se nota en su trabajo. Es muy profundo. Yo estaba feliz de verle lleno de vida, radiante, y siendo muy gracioso. Nos reímos un montón", apuntó.