Si uno es miembro de los Vengadores, lo es para siempre. Cuando Jeremy Renner sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida nada más empezar el año al ser arrollado por su máquina quitanieves, el mundo entero temió por el porvenir del actor que interpretó a Ojo de Halcón en las películas de Marvel Studios.

El mes pasado, sus compañeros y amigos del MCU, Scarlett Johansson y Chris Evans, le hicieron una visita en Los Ángeles para conocer de primera mano los avances en su estado de salud. Una pequeña reunión de parte de los Vengadores que pasó desapercibida hasta que la actriz la ha rememorado emocionada en una entrevista con Variety.

"Sinceramente, me puse la hostia de contenta por verle. No sabía si lo iba a volver a ver", confiesa Johansson. "Y no solo verle, sino ver su progreso y el magnífico estado mental en el que estaba. Es una persona muy espiritual, muy tierna; se nota en su trabajo. Es muy profundo. Yo estaba feliz de verle lleno de vida, radiante, y siendo muy gracioso. Nos reímos un montón".

Chris Evans confirma en la misma publicación el tono alegre que tuvo el encuentro con su amigo convaleciente. "No hubo lágrimas. Muchas risas, sonrisas y abrazos", afirma el actor. "A Jeremy se le da bien afrontar una situación tan potencialmente trágica como esto y convertirla en algo inspirador".

La reacción de Scarlett Johansson al accidente

Cuando Jeremy Renner tuvo su accidente con la quitanieves, Scarlett Johansson estaba en medio del rodaje de su próxima película, Project Artemis, una comedia romántica de ciencia ficción que protagoniza junto a Channing Tatum. La noticia sobre su amigo le impactó mucho ("Estaba muy molesta"), pero a medida que el pronóstico iba siendo favorable ya se permitió bromear.

"En el chat de los Vengadores [que comparten los seis miembros originales del supergrupo: Renner, Johansson, Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsowrth y Mark Ruffalo], le decíamos: 'Vale, nos has ganado a todos. Tú ganas'. Lo que hizo fue trabajo de superhéroe en la vida real", cuenta la actriz.

Ya son cinco meses los que lleva recuperándose Renner del traumatismo torácico y las diversas lesiones que sufrió, con varias decenas de huesos rotos. El pronóstico de recuperación del actor es bastante bueno, que comparte sus avances en redes sociales y también ha reaparecido delante de las cámaras.

