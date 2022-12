"Estaba acorralada": Scarlett Johansson recuerda cómo Hollywood la sexualizó al inicio de su carrera

En 2020 Scarlett Johansson tuvo dos nominaciones al Oscar por películas distintas. Optaba a Mejor actriz por Historia de un matrimonio y a Mejor actriz de reparto por Jojo Rabbit, en lo que era la constatación (aunque no ganara ninguna estatuilla) de que su carrera había obtenido plena madurez y era una actriz respetada de Hollywood. No fue fácil adquirir este prestigio, claro. Más allá de protagonizar varias películas de Marvel como Natasha Romanoff, a Johansson le costó abandonar la etiqueta de sex symbol que le había endosado el aparato mediático a una edad muy temprana. Tal y como recordaba recientemente: “Estuve en situaciones que definitivamente no eran apropiadas para mi edad”. Fue la época de Lost in Translation o La joven de la perla.

En la película de Sofia Coppola Johansson interpretaba a una joven que visitaba Tokio y entablaba conexión con Bill Murray, mientras que en La joven de la perla era la doncella seductora que terminaba inmortalizada en el cuadro de Johannes Vermeer. Ambos roles condujeron, cada uno a su modo, a una sexualización generalizada en la industria. “Creo que todo el mundo pensaba que era mayor y que llevaba tiempo actuando, y entonces me encasillaron en esta extraña cosa hipersexualizada. Era como ‘este es el tipo de carrera que tienes’. ‘Estos son los papeles que has interpretado’, y yo estaba como, ‘Esto es todo, supongo’”, contaba también Johansson. Hace poco la actriz ha sido entrevistada en el podcast Table for Two with Bruce Bozzi, profundizando en el asunto.

Johansson recuerda entonces cómo todo el mundo quiso verla como una figura “ingenua” y una rubia explosiva estilo Marilyn Monroe con 18 años. “Hice Lost in Translation y La joven de la perla con 18 o 19 años, cuando estaba entendiendo mi propia feminidad y aprendiendo mi propia deseabilidad y sexualidad”, cuenta la actriz de Viuda Negra. “Creo que, debido a la trayectoria que había seguido, me quedé atrapada en esto (también en parte por las directrices que me daban entonces, que era una parte importante, con mi agencia y todo eso), ya que me estaban preparando, en cierto modo, para ser lo que se llama una actriz tipo explosiva”. Johansson se vio obligada a interpretar “al objeto de deseo”.

“De repente me vi acorralada en ese lugar y no podía salir de él”. Afortunadamente esa fase de su carrera ha quedado atrás, y es de esperar que pronto vuelva a desempeñar un papel en la competición por el Oscar.

