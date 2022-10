Así reaccionó Joaquin Phoenix al orgasmo que grabó Scarlett Johansson para 'Her'

El año que viene pasará una década del estreno de Her, monumental film de Spike Jonze que indagaba en nuestra relación con las inteligencias artificiales y, de paso, en la propia esencia del amor. Her ganó el Oscar a Mejor guion original y se benefició de dos grandes interpretaciones protagonistas: una era la de Joaquin Phoenix en un registro poco habitual para él, en tanto a hombre tímido que busca con quien compartir su vida. Scarlett Johansson, por su parte, también realizaba una interpretación con poco en común frente al resto de su filmografía. Y es que ella era Samantha, la inteligencia artificial de la que se enamoraba Theodore. Así que nunca la veíamos en pantalla, solo escuchábamos su voz.

Eso no impidió que la actuación de Johansson fuera universalmente aclamada, dándole una expresividad enorme a su personaje robótico sin necesidad de ponerle cara. Estos días la actriz ha recordado lo extraño que fue el rodaje de Her, y no solo por la necesidad de limitarse a grabar la voz. Entrevistada en el podcast Armchair Expert, rememora cómo de intensa se puso una secuencia íntima donde Theodore y Samantha compartían orgasmos. Lo que requirió, claro, que tanto Phoenix como Johansson grabaran sus gemidos de forma conjunta, en una estampa tan chocante que al parecer el actor no pudo aguantarlo. “Intentamos hacerlo en una sola toma y él estaba como perdiendo la cabeza. Abandonó el estudio. Necesitaba un descanso”, cuenta Johansson.

La actriz se hace cargo de lo incómodo que fue para ambos. “Nunca quieres oír tu voz, y definitivamente no quieres oír cómo suena cuando tienes un orgasmo. Definitivamente no quieres escuchar cómo suenas teniendo un orgasmo falso. Es tan asqueroso. Fue muy extraño”, asegura. Hoy Johansson prepara el estreno de Asteroid City en colaboración con Wes Anderson, mientras que Phoenix anda envuelto en la secuela de Joker, Folie à deux. Esta segunda parte le unirá con Lady Gaga como Harley Quinn, mientras Todd Phillips vuelve a dirigirla. Warner ha fijado el estreno de Joker 2 para el 4 de octubre de 2024.

