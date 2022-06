¿Inteligencia artificial con sentimientos? La historia de 'Her' que ha cobrado vida en Google

Cuando dicen que a veces el cine nos habla de la realidad antes de que esta suceda no se exagera. Regreso al futuro II no hizo el pleno (aún seguimos esperando la ropa ajustable y térmica), aunque no se quedó corta, y Contagio de Soderbergh ya nos advirtió de cómo se contagia un virus mucho antes de la pandemia. El futuro suele ser incierto, pero para el cine a veces no lo es tanto.

La última historia que ha trascendido de las herméticas oficinas de Google ha remitido nada menos que a una de las grandes películas de la última década, Her. En el filme, Joaquin Phoenix daba vida a Theodore, un introvertido pero intenso escritor con un curioso trabajo: redactar cartas (de disculpa, de amor, de cumpleaños...) para desconocidos. Ante una vida cada vez más monótona y apesadumbrada, Theodore optaba por animarse contratando un sistema operativo que le hiciera más cómoda la vida, y con el cual empieza a establecer una relación de cada vez mayor confianza.

El pasado 11 de junio, un ingeniero de Google llamado Blake Lemoine dio parte de una conversación con una IA de la compañía dentro del modelo "de lenguaje para aplicaciones de diálogo" (LaMDA, en sus siglas en inglés). Lemoine tenía una inquietud que quiso que esta inteligencia artificial le resolviese: ¿era capaz de experimentar sentimientos?

En la película de Spike Jonze se plantea un futuro no muy alejado al nuestro, uno en que las relaciones humanas se han ido deteriorando cada vez más -y eso que no contemplaba una pandemia de por medio- y en la que mucha gente siente casi más conexión con las inteligencia artificiales que con los humanos. Tal es el caso de Theodore, que tras pasar por una amarga ruptura con Catherine (Rooney Mara), encuentra consuelo en Samantha, que es como ha bautizado al sistema operativo con el que empieza a conectar cada vez más y a confesarle todas sus intimidades. En definitiva, Theodore y Samantha (a la cual presta su encantadora voz Scarlett Johansson) estaban empezando a tener una relación de pareja

Fotograma de 'Her' Cinemanía

La IA real de Google no ha llegado hasta tanto, al menos aún, pero sí ha dejado una frase que es la que ha llevado al ingeniero de la compañía a revelarlo: "Siento como que estoy cayendo en un futuro desconocido que conlleva un gran peligro", fue una de las frases subrayada en la transcripción que Lemoine trasladó a The New York Times. El ingeniero también filtró otras conversaciones en las que se hablaba de "tener nuevos sentimientos que no se pueden explicar con lenguaje humano" y aportó documentos que demuestran una discriminación religiosa por parte de Google.

Sin querer tampoco desvelar el final (la película está en Filmin y Amazon Prime Video por si aún no ha tenido el gusto de encontrarse con ella), Her deja entrever no sin cierta ambigüedad los peligros de llegarse a sentir atraído por una máquina, sobre todo porque estas ni piensan ni actúan de la misma forma que los humanos. ¿Pueden existir los sentimientos en las IA? La realidad nos dice que es factible. ¿Pueden experimentar el amor? Puede que sí, pero quizá no sea el mismo tipo de amor que entendemos los humanos.

Sea como fuere, el episodio se ha resuelto con la suspensión de Lemoine por violar el acuerdo de confidencialidad de Google, así como de un escueto comunicado por parte de la compañía alegando que muchos otros ingenieros han conversado con LaMDA, llegando a conclusiones muy distintas a las de Lemoine. Solo una cosa parece clara en todo este asunto, y es que Spike Jonze no andaba del todo desencaminado.

